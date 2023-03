Čehu ūdenslīdējs uzstāda rekordu

FOTO. "Skābekļa trūkums viņam ir kaut kas pilnīgi normāls" – ūdenslīdējs Šveicē ienirst rekorddziļi zem aizsaluša ezera bez hidrotērpa







Kāds čehu ūdenslīdējs Deivids Venkls (David Vencl) ir uzstādījis jaunu, pavisam neparastu Ginesa rekordu, ienirstot ledainā ezerā 52,1 metra (170 pēdu) dziļumā, vēsta “DailyMail”.

40 gadus vecais nirējs, kuram mugurā nebija nekas cits kā vienīgi peldbikses, ienira zem sasalušā ledus Zīles ezerā, Šveicē, mēģinot uzstādīt rekordu. Viņš ievilka elpu, ienira ledū izurbtajā caurumā, lai no 50 metru dziļuma paņemtu uzlīmi un pierādītu savu varoņdarbu, tad izkļuva no ūdens pa to pašu caurumu.

Viņš izšpļāva asinis, uz minūti apsēdās un tad atvēra šampanieša pudeli.

Pēc neparastā mēģinājuma nirējs tika nogādāts silmnīcā, lai pārliecinātos, ka pasaules rekordu graujošais mēģinājums nav izraisījis viņam nopietnas veselības problēmas. Pēc apskates nekādas veselības problēmas netika konstatētas.

D.Venklam ieniršana ūdenī, kura tā brīža temperatūra bija 1 līdz 4 grādi pēc celsija, aizņēma vien minūti un 54 sekundes. Virs ledus, ko ieskauj sniegoti kalni Austrumalpos, gaisa temperatūra bija aptuveni 4 grādi pēc celsija, liekot skatītājiem ietīties ziemas mēteļos.

Venkla sponsors Pāvels Kalouss (Pavel Kalous) teicis, ka mēģinājums bija mazliet lēnāks, nekā iecerēts: “Viņš to zināmā mērā izbaudīja, bet arī atzina, ka bijis mazliet vairāk satraucies nekā parasti, un viņam bijušas problēmas ar elpošanu.”

“Viņam būt aukstā ūdenī nav nekas sarežģīts… Skābekļa trūkums ir kaut kas pilnīgi normāls viņam. Bet šis bija pilnīgi citādi, jo ir patiešām grūti strādāt ar spiedienu ausīs aukstā ūdenī,” viņš piebilda. “Savienot šīs trīs lietas – aukstu ūdeni, skābekļa trūkumu un problēmas, strādājot ar spiedienu, – ir unikāli.”

D.Venkls jau ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā par peldēšanu aizsalušā Čehijas ezerā 2021.gadā. Viņš nopeldēja gandrīz 81 metru (265 pēdas) ūdenī, kura temperatūra bija 3 grādi pēc celsija, Lahostas karjerā, kas atrodas 100 kilometru no Prāgas ziemeļrietumiem.

Viņš pārspēja iepriekšējo 2017.gada rekordu, ko bija uzstādījis dānis Stigs Avals Severinsens (Stig Avall Severinsen), nopeldot 76 metrus (250 pēdas) Grenlandes dienvidos.