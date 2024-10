Ekrānšāviņi no “X”

FOTO. Steidziet vakara debesīs vērot komētu! Drīz būs pilnmēness – tas apgrūtinās ieraudzīšanu Ieteikt







Nākamās nedēļas sākums ir labākais brīdis kosmosa cienītājiem: tas ir labākais laiks, lai redzētu komētu “Tsunchinshan-Atlas” – ar nosacījumu, ja laika apstākļi būs skaidri. Komēta “Tsunchinshan-Atlas” šobrīd redzama vakara debesīs.

Lai novērotu komētu, īsi pēc saulrieta vienmēr jādodas uz iespējami neapgaismotu vietu, no kuras ir labs skats uz rietumu horizontu. Tur spīd vakara zvaigzne Venēra. Ja pilnībā izstiepj roku, komēta “Tsunchinshan-Atlas” atrodas aptuveni divas dūres pa labi no Venēras, tā skaidro portāls n-tv.de.

Vislabākā redzamība labos laikapstākļos būs nedēļas sākumā. Pēc tam “Tsunchinshan-Atlas” kļūs arvien vājāka, jo tā attālinās no Saules un Zemes. Turklāt augošā Mēness gaisma ir traucējoša, jo ceturtdien jau gaidāms Pilnmēness.

Vivi, Dubultu baznīca un virs tās Čučiņšanas-ATLAS komēta, kas nav tik spoža, kā cerēts. Bet turpmākajās dienās komēta būs redzama labāk. pic.twitter.com/f0ulSeGLtw — Ilgonis Vilks (@astrovilks) October 12, 2024

Ap 20. oktobri starp krēslu un Mēness lēktu būs nosacītas tumsas logs, tomēr komēta, kas šajā brīdī jau būs diezgan augstu debesīs, jau būs izbalējusi un ievērojami sarukusi. Redzamība ar neapbruņotu aci beidzas ap 25. oktobri.

☄️Komēta C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) šovakar virs Jelgavas. Nekas iespaidīgs, bet patīkami to nomedīt pēc ilgas gaidīšanas. Tuvākajās dienās komēta kāps augstāk R-DR debesīs, tāpēc būs labāk novērojama, bet līdz ceturdienai būs mākoņains.#Comet #TsuchinshanATLAS #CometC2023A3 pic.twitter.com/6F0k3e0yyW — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 12, 2024

“Tsunchinshan-Atlas”, saukta arī par C/2023 A3, nāk no Ortas, Saules sistēmas tālākās malas, un tā jau ļoti ilgu laiku virzās uz Sauli. Astronomi to atklāja tikai 2023. gada janvārī. Pēc tam, kad 27. septembrī tā paskrēja garām Saulei, 12. oktobrī tā nonāca aptuveni 70 miljonu kilometru attālumā no Zemes, kas ir gandrīz puse attāluma no Zemes līdz Saulei.

Nav tas labākais kadrs ar komētu C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), bet nu vismaz kaut cik sanāca dabūt caur spalvu mākoņiem no Rīgas. Vēlāk arī ieķēru dažus kadrus ar vēso, miglaino vakaru.#TsuchinshanATLAS #CometC2023A3 #migla #oktobris pic.twitter.com/ALa7IUgPqs — Viktors (@wikt0rrs) October 12, 2024

Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ,Sony A7III, Samyang 135mm , f2.0 iso1000, czas 3.2s 12.10.2024 18.54 Adamów pow. Łuków woj. Lubelskie. Autor Paweł Kazimierz Duczkowski. pic.twitter.com/7WI0lTWQyW — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) October 13, 2024

Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) oraz przelatujący samolot 📷

12.10.2024, Wszachów(woj. świętokrzyskie)

Canon 90D + Tamron 150-600 mm, 2s, ISO1250, f6.5. Autor: Wojciech Nadziałek pic.twitter.com/Ukw0XnfTX2 — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) October 12, 2024

Kometa c 2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Lokacja: Grzegorzewice Aparat: Nikon 850 135 mm. Robert Szaj, M. Jeziorny pic.twitter.com/awOJcZe7hq — Marcin (Alnitak) Jeziorny (@AstroMarcin) October 12, 2024

ANG GANDA NG COMET! ☄️ Naked eye view ng Comet C/2023 A3 sa Manila Bay ngayong gabi, kuha gamit ang iPhone 13 ni Shane Carlo Briones Llemit. Ayon sa kanya, sobrang linaw ng comet pati ang buntot nito! 😲 Good news, makikita pa rin ito bukas! 1/2 pic.twitter.com/Hxbxt7sCO8 — Earth Shaker PH (@earthshakerph) October 13, 2024

My comet photo this evening from home in Westlake Village, CA. 100mm, f4.5, ISO 1000, 2.5 seconds. (Comet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS) pic.twitter.com/LIabGEXnlH — William Reid (@stormbruiser) October 13, 2024

Here’s Comet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS taken with my iPhone this evening from Ottawa, Canada! Barely visible to the naked eye with averted vision but I spotted it quickly with binoculars. @Astroguyz. pic.twitter.com/X1SxS30bLD — Andrew Symes (@FailedProtostar) October 12, 2024

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) is Now the Brightest Comet in 13 Years! This incredible comet has overtaken NEOWISE from 2020 in brightness, with current estimates of 0.4 magnitude! The tail is stretching a whopping 15 degrees across the sky—that's equal to the width of 30… pic.twitter.com/pyLNTYm8zh — Star Walk (@StarWalk) October 5, 2024