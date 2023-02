FOTO. “Sūtiet viņus prom uz Krieviju!”: cilvēki saniknoti – Biķernieku mežā ar Z burtiem apķēpāts holokausta upuru memoriāls

Polijas mediju grupas “Visegrad24” medijs vietnē “Twitter” publicējis fotogrāfiju, kurā redzams holokausta upuru memoriāls Biķernieku mežā un uz tā uzķēpāti “Z” burti. Pie šī ieraksta daudzi cilvēki komentāros angļu valodā raksta, ka diemžēl nav pārsteigti, ka tas notiek Latvijā, jo vēl aizvien daudzi tur dzīvojošie ir “par” Krievijas agresiju un metodēm.

Kāds komentārs vēstī “Sūtiet viņus prom! Sūtiet viņus prom uz Krieviju!”.

Russians living in Latvia have vandalized a Holocaust Memorial near Riga. pic.twitter.com/Sm4LzWdPDl

