VIDEO. Armanda Pučes izteikumi līdz baltkvēlei nokaitinājuši Krievijas propagandistus. Žurnālistu brīdina pārvietoties pa ielām uzmanīgi







“No dusmām zvēroju, kad dzirdēju, ka kaut kāds Baltijas “svolačs” runā par mūsu cilvēkiem,” tā Krievijas televīzijas ēterā izteicies viens no pazīstamākajām Krievijas propagandistiem – Vladimirs Solovjovs. Kas viņu tā sakaitinājis?

Izrādās, šīs dusmas veltītas latviešu žurnālistam, TV24 ētera personībai Armandam Pučem, kurš kādā no sarunām Delfi TV dalījies savās pādomās par Krieviju un šīs valsts pilsoņiem.

Solovjovs norāda, ka ja šajā Pučes retorikā vārdus “krievs” nomainītu uz “ebrejs”, tad žurnālists jau pēc pāris sekundēm informatīvajā telpā būtu nobloķēts un pret viņu būtu izvirzītas apsūdzības. “Izrādās, par krieviem var runāt visu, kas ienāk prātā,” tā Solovjovs.

Kas tieši viņu tā sadusmojis?

Armands Puče vienā no sarunām, kuras fragmentu ar tulkojumu krievu valodā pārraidījusi arī Krievijas televīzija, teicis: “Protams, nevajag jaukt to, kas attiecas uz valsti un to, kas attiecas uz režīmu. Nē, mēs nevaram teikt, ka to dara Putins viens. Visa krievu sabiedrība ir kožu saēsta. Mēs šobrīd runājam par pasaules atutošanu. Mums ir jāatbrīvo pasaule no šīs ārprātīgās sērgas, jo tā nav civilizācija.”

Par latviešu žurnālista vārdiem izteikusies arī Margarita Simonjana: “Man ir viena cerība, ka to kaut kā nepareizi iztulkoja. Jo tad, ja šo tomēr uztvēra pareizi, tas ir vairāk nekā tikai fašistiskās Vācijas labākajās tradīcijās. Šis cilvēks ir strādājošs žurnālists, kurš to saka ēterā, bez nekāda soda, bez jebkādām sankcijām. Nosauc mūs visus par utīm un rosina iznīcināt kā civilizāciju. Ar to kaut ko vajag darīt.”

Simonjana pati esot mierīgs cilvēks, tāpēc uzskata, ka šobrīd vienkārši vajag lūgties par žurnālista dvēseles glābšanu, taču brīdina, ka Krievijā esot daudz agresīvāki cilvēki par viņu. Ja viņi redzēšot šo video, tad šim cilvēkam – Armandam Pučem – “kura vārdu es pat necentos iegaumēt, ieteiktu pārvietoties, atskatoties atpakaļ.”

Sašutums par Pučes izteikumiem turpinājies arī sociālajos tīklos. Lūk, daži piemēri:

Латвийский журналист Армандс Пуче назвал Россию «месторождением фашизма», а граждан страны — вшами 🔌 𐍒𐌴𐌻𐌴𐌲𐌳⚡Н𐌏𐌱𐌏𐌾𐍒𐌵 Наш ВРАГ выглядит вот так 👇 pic.twitter.com/kZMGc0tU4T — ОНЕГА (@NaDiAONik) February 13, 2023

Что скажете комрады!!! Эдакая мразь конченная нас называет вшами! https://t.co/pYFqJvQH4d — Марина (@MNKravets) February 12, 2023

🇱🇻🇷🇺Журналист из прибалтийской недостраны Арманд Пуче в эфире DelfiTV сравнил русских со вшами: «Мы не можем сказать, что это один Путин. Всё русское общество изъедено молью. По сути мы говорим об избавлении мира от вшей. Мы должны избавить мир от этой ужасной чумы». pic.twitter.com/Nk6A2ipK2f — Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) February 10, 2023

Šī tēma nav paslīdējusi garām arī Latvijas iedzīvotājiem. Kāds uzskata, ka Armands uz Krieviju vairs nevarēs braukt:

Armands uz Krieviju braukt vairs nevarēs. https://t.co/YislmmMuQY — Ģenerālis (@generalis_co) February 15, 2023

Psihoterapeits Viesturs Rudzītis vaicā: “Nez’ Armandam Pučem ir jau piešķirta apsardze?”

Nez, Armandam Pučem jau piešķirta apsardze? — Viesturs Rudzītis (@VRudzitis) February 15, 2023

