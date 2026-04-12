Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/chuando_chuandoandfrey

FOTO. “Tad man ir 120 gadi…” Cilvēki netic savām acīm, uzzinot šī vīrieša patieso vecumu 0

16:18, 12. aprīlis 2026
Singapūras fotogrāfs un modelis Čuando Tans atkal nonācis sociālo tīklu lietotāju uzmanības centrā pēc tam, kad internetā dalījās ar fotogrāfiju no savas 60. dzimšanas dienas. Cilvēki nespēj noticēt viņa patiesajam vecumam.

Čuando Tans modes pasaulē ir pazīstams kā veiksmīgs fotogrāfs un bijušais modelis, tagad viņš strādā ar slaveniem māksliniekiem un zīmoliem.

Vīrietis kļuva par interneta sensāciju jau pirms vairākiem gadiem, kad lietotāji pirmo reizi pievērsa uzmanību viņa neparasti jauneklīgajam izskatam, raksta SCMP.

Kad Tans “Instagram” kontā dalījās ar svētku fotogrāfijām, daudzi sekotāji bija pārsteigti. Attēlos viņš izskatās kā cilvēks, kuram ir nedaudz pāri 30 gadiem, taču viņam ir jau 60 gadi.

Komentāros lietotāji jokoja, ka viņš atradis jaunības eliksīru un vispār nenoveco. “Kā tā 60? Es, godīgi sakot, nācu apsveikt viņu ar 30 gadu jubileju,” rakstīja viena no sociālo tīklu lietotājām.

“Ja viņam ir 60, tad man ir 120,” vēl kāda piebilda.

Pats Tans uz šādām reakcijām reaģē mierīgi un saka, ka nekādu brīnumainu noslēpumu viņam nav. Pēc viņa teiktā, galvenais ir disciplīna un rūpes par sevi. Vīrietis regulāri trenējas, cenšas ēst veselīgi un pievērš lielu uzmanību kvalitatīvam miegam.

Fotogrāfs arī uzsver, ka svarīga ir attieksme pret dzīvi. Viņš uzskata, ka miers, pozitīvs noskaņojums un līdzsvars starp darbu un atpūtu palīdz saglabāt enerģiju un labu pašsajūtu.

