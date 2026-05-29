Olga Kambala.
Ekrānuzņēmums no 360TV šova “Slavenības. Bez filtra” video.

Ir pāris problēmas. Olga Kambala gatava iesaistīt pat Amerikas vēstniecību meitas spožās nākotnes dēļ 0

15:47, 29. maijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Negaidītu pavērsienu piedzīvojusi realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Olgas Kambalas vecākā meita Lukērija – viņa uzaicināta uz ekskluzīvu “Victoria’s Secret” kastingu Čikāgā. Tomēr tūlīt pēc priecīgās vēsts ģimene atdūrusies pret nopietniem birokrātiskiem šķēršļiem, kas apdraud ieplānoto lidojumu pāri okeānam.

Kamēr Olga nespēj slēpt gandarījumu par meitas panākumiem, pati jauniete pret šo veiksmi izturas skeptiski un rezervēti. Kaut gan Lukērija anketā godīgi norādīja, ka nedzīvo Amerikā, organizatori viņu tik un tā uzaicināja. Tikai vēlāk gaismā nācis fakts, ka pretendentēm obligāti nepieciešama ASV uzturēšanās atļauja vai oficiāla darba vīza. Šādu dokumentu neesamības dēļ Olga šobrīd izmisīgi meklē izeju no situācijas.

“Kādā sakarā tad viņi meiteni no Latvijas aicina uz kastingu?” neizpratnē ir Olga. Viņa mēģina meitu sapurināt un mudina rīkoties pašai, jo viņai šķiet, ka šī sapņa īstenošanā šobrīd iegulda daudz vairāk enerģijas nekā pati Lukērija. Tomēr Olga negrasās nolaist rokas un plāno vērsties pēc padoma ASV vēstniecībā, lai rastu tiesisku risinājumu, kamēr Lukērija jau sāk atmest cerības par nonākšanu Čikāgā.

Sarežģījumu karstumā Olgai pat radušās aizdomas, ka pie neveiksmes varētu būt vainojama Kaspara bijusī sieva, kura jau iepriekš sagādājusi viņiem raizes. Par laimi, meita cenšas māti vest pie prāta, aicinot neieslīgt sazvērestības teorijās un lieki neiespringt. Pagaidām abas sievietes koncentrējas uz dokumentu jautājumu kārtošanu, lai Lukērija tomēr nepalaistu garām unikālo izdevību sevi pierādīt slavenā modes zīmola atlasē.

