Kā atbrīvoties no laputīm uz augiem – lēts līdzeklis tepat no aptiekas 3
Dārzkopības sezonas prieku bieži vien sabojā nevēlami viesi – laputis. Šie mazie kaitēkļi spēj zibensātrumā iznīcināt lolotos stādus un atstāt dārznieku bez ražas. Lai gan pirmā doma bieži ir ķerties pie agresīvas dārza ķīmijas, vietnē Planeta.com ieteikts daudz saudzīgāka un lētāka metode, kuras galvenā sastāvdaļa atrodama parastā aptiekā.
Runa ir par šķidro parafīnu (pazīstams arī kā vazelīneļļa). Pagatavošana ir pavisam vienkārša – 100 ml šī līdzekļa jāsajauc ar 5 litriem silta ūdens. Šķīdumu iepilda smidzinātājā un rūpīgi apstrādā augus, īpašu uzmanību pievēršot lapu apakšpusei, kur laputis visbiežāk veido savas kolonijas.
Kāpēc šī metode ir tik efektīva?
Parafīna darbības princips ir fizisks, nevis ķīmisks. Pēc izsmidzināšanas tas pārklāj augu un kaitēkļus ar plānu aizsargslāni, kas burtiski liedz kukaiņiem baroties un elpot. Šī metode lieliski palīdz ne tikai pret laputīm, bet arī pret zirnekļu ērcītēm un citiem sīkiem dārza kaitniekiem.
Pieredzējuši dārznieki iesaka smidzināšanu veikt sausā laikā bez liela vēja. Vislabāk to darīt agrās rīta stundās vai vēlā vakarā, lai izvairītos no tiešiem saules stariem.