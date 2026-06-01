Vladimirs Putins
Kremlis, iespējams, gatavo “viltus karoga” operāciju, lai sagrābtu kaimiņvalsti 0

12:33, 1. jūnijs 2026
Žurnālists Aleksandrs Demčenko paudis viedokli, ka Kremlis varētu apsvērt tā dēvēto “viltus karoga” operāciju scenāriju, lai radītu ieganstu turpmākai rīcībai pret kaimiņvalstīm, tostarp Baltkrieviju.

Intervijā YouTube kanālā “Odesa.liveLIVE” viņš norādīja, ka šāda scenārija ietvaros krievi varētu mēģināt vainot Ukrainu iespējamās provokācijās vai uzbrukumos Baltkrievijas teritorijai.

Demčenko īpaši pievērsa uzmanību Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko izteikumiem, apgalvojot, ka tie varētu netieši liecināt par iekšēju spriedzi un informācijas noplūdēm no sarunām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, plašāk runāto citē vietnē Dialog.ru.

“Ar Baltkrieviju ir pavisam cits stāsts. Lukašenko bieži runā diezgan atklāti un saka lietas, kurām ir vērts pievērst uzmanību,” viņš sacīja, pieļaujot, ka Lukašenko varētu būt ieinteresēts izvairīties no eskalācijas savas varas saglabāšanas nolūkos.

Analītiķa skatījumā iespējamais scenārijs varētu līdzināties vēsturiskiem precedentiem, tostarp Gleivicas incidentam Otrā pasaules kara priekšvakarā, kas tika izmantots kā kara sākuma iegansts.

“Putins vēlas jaunu Gleivicu. Provokāciju, sabotāžu vai incidentu, kas tiktu pasniegts kā uzbrukums no Ukrainas puses Baltkrievijai,” norādīja Demčenko. Šāds scenārijs teorētiski varētu tikt izmantots, lai Baltkrieviju vēl ciešāk iesaistītu militārajā sadarbībā ar Krieviju, tostarp izmantojot tās armiju un drošības struktūras.

Demčenko arī izvirzījis versiju, ka Krievijas stratēģiskie mērķi varētu būt divējādi – pirmkārt, nostiprināt militāru spiedienu uz Ukrainas ziemeļu robežām, un, otrkārt, paplašināt kontroli reģionā, tostarp pār Baltkrieviju.

