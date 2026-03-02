Foto. pexels-elly-fairytale

10 ikdienas ieradumi, kas liek 60 gadu vecumā izskatīties kā 40 gadus jauniem 0

LA.LV
10:39, 2. marts 2026
Veselam Dzīvesveids

Vai esat kādreiz brīnījušies, kāpēc daži cilvēki 60 gados izskatās tik svaigi un enerģiski, it kā laika zobs tos būtu aizmirsis, bet citi šķiet par desmit vai pat divdesmit gadiem vecāki jau 40 gadu vecumā?

Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Pēc Ali Hamenei nāves viens no pasaules ietekmīgākajiem līderiem joprojām klusē: uzmanību piesaista arī kāds zīmīgs fakts
Ukraiņi gatavo “pārsteigumu” Krievijai – 2022. gadā palaistais kara bumerangs tūliņ griezīsies atpakaļ 45
Lasīt citas ziņas

Daudzi vaino ģenētiku, bet zinātne saka ko citu: lielāko lomu spēlē ikdienas paradumi – tie, kas vai nu atbalsta ķermeni šūnu līmenī, vai gluži otrādi, tam pamazām nodara pāri.

Populārais žurnāls Silicon Canals apkopojis pētījumus un novērojumus par cilvēkiem, kuri noveco graciozi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viedoklis
Kārlis Streips: Lielā Sātana pārstāvji ir nolēmuši iet uz pilnu banku un Irānā nodrošināt režīma maiņu
VIDEO. “Tu mani apvaino!” Podkāsta laikā, diskutējot par karu Ukrainā, Konstantinovs un Liepnieks pamatīgi sastrīdas
Vismaz 150 upuri: lietas materiāli atklāj būtiskas detaļas par notiesāto skolotāju-pedofilu no Zemgales

Izrādās, ka bioloģiskais vecums bieži atšķiras no pases norādītā vecuma – un atslēga slēpjas tieši paradumos. Lūk, desmit vienkārši, bet spēcīgi ieradumi, ko ievēro tie, kas 60 gadu vecumā izskatās kā 40.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Šī ir visnogurdinošākā mūža desmitgade – tā izsūks visus dzīvības spēkus
Veselam
Nosaukts vecums, kad tu patiesībā “kļūsti par pieaugušo” – 9 pazīmes, kas to pierāda
Vai tā ir taisnība, ka viens suņa gads ir vienāds ar septiņiem cilvēka gadiem? Zinātnieki atklājuši ko jaunu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.