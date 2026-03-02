10 ikdienas ieradumi, kas liek 60 gadu vecumā izskatīties kā 40 gadus jauniem 0
Vai esat kādreiz brīnījušies, kāpēc daži cilvēki 60 gados izskatās tik svaigi un enerģiski, it kā laika zobs tos būtu aizmirsis, bet citi šķiet par desmit vai pat divdesmit gadiem vecāki jau 40 gadu vecumā?
Daudzi vaino ģenētiku, bet zinātne saka ko citu: lielāko lomu spēlē ikdienas paradumi – tie, kas vai nu atbalsta ķermeni šūnu līmenī, vai gluži otrādi, tam pamazām nodara pāri.
Populārais žurnāls Silicon Canals apkopojis pētījumus un novērojumus par cilvēkiem, kuri noveco graciozi.
Izrādās, ka bioloģiskais vecums bieži atšķiras no pases norādītā vecuma – un atslēga slēpjas tieši paradumos. Lūk, desmit vienkārši, bet spēcīgi ieradumi, ko ievēro tie, kas 60 gadu vecumā izskatās kā 40.