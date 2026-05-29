VIDEO. Vai Magonei uzradusies jauna simpātija? Šoreiz tas ir slavens aktieris
Teātra māksla un jaunas karjeras iespējas – šādi mērķi dzejniecei Magonei Liedeskalnai, kura plašākai auditorijai zināma no televīzijas šova “Slavenības. Bez filtra”, likuši doties Kurzemes virzienā. Apciemojot savu paziņu Evitu Priekulē, abas sievietes laiku pavada kopīgās pastaigās un sarunās par nākotni. Tomēr sarunu gaitā top skaidrs, ka Magones patiesais galamērķis ir Liepāja, kur plānota kāda īpaša satikšanās.
Kad draudzene painteresējas, vai ceļš ved uz pašas Magones īpašumu Liepājā, dzejniece izsakās mīklaini: “Nē. Nu, tādā mazā ceļojumā pa dzīves līkločiem un takām.” Uz Evitas ironisko piezīmi par iespējamiem sānsoļiem, Magone strupi atbild: “Taisni.”
Lai paskaidrotu savu mērķtiecību, viņa dalās pārdomās par profesionālo izaugsmi: “Es kā skatuves cilvēks tagad jau meklēju dažādus veidus, iespējas, kā strādāt, attīstīties un pelnīt. Un, ja jau stāsts par Liepāju – ka varētu Liepājā pat dzīvot, tad tepat Liepājā dzīvo cilvēks, kas ir saistīts ar to visu, ko es daru.”
Sarunā parādās norādes par kādu teātra mākslinieku. Uzskaitot pavedienus par skatuvi, Liepāju un profesiju, Magone mēģina mudināt draudzeni uzminēt personību, taču Evitai tas neizdodas. Intriga pieaug, kad noslēpumainais vīrietis tiek raksturots kā dziedošs skatuves mākslinieks. Redzot draudzenes apjukumu, Magone visbeidzot vieš skaidrību: “Labi, pie Pujāta aizbraukšu ciemos. Viņam bērnu daudz, vientuļš un tā. Dārzs ir jāravē, siltumnīca jālaista.”
Dzejniece piebilst, ka ciemos braukšana vēl nenozīmē kāzas, lai gan Evita atgādina, ka pati Magone vīrieti pieteikusi kā brīvu kungu. Atsaucoties uz paša Pujāta publiskajiem izteikumiem, ka viņš aktīvi otro pusīti nemeklē un jūtas atnāks pašas, Magone ar humoru aizkadrā nosaka: “Nu, tad lūdzu, saņemam!”
