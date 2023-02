Aktieris Mārtiņš Egliens

FOTO. “Tagad nu gan man nav citu iespēju, kā izveseļoties” – aktieris Mārtiņš Egliens bezgala aizkustināts par viņam sniegto palīdzību Ieteikt







Jau tika ziņots, ka vakar, 14.februārī, portālā “ziedot.lv” tika ievietots lūgums – aktierim Mārtiņam Eglienam nepieciešama līdzcilvēku palīdzība cīņā ar sarežģīto slimību, kā rezultātā, viņš ir zaudējis balsi.

Vietējie speciālisti ar šeit pieejamajiem resursiem vairs nespēja palīdzēt Latvijā, tāpēc Mārtiņam Ārstu konsīlijs bija ieteicies doties uz Vācijas klīniku un veikt īpašu procedūru, kas varētu palīdzēt atgūt zaudēto balsi. Vienas procedūras cena – 10 000 eiro.

Šī summa tika savākta ļoti īsā laikā – dažās stundās. Tagad aktieris socvietnē “Facebook” publicējis aizkustinošus pateicības vārdus.

“Es esmu pārsteigts, apmulsis un izbrīnīts. Latviski runājot – esmu uz “pauzes”… Nav tādu pateicības vārdu, kuri būtu piemēroti šim gadījumam. Un tomēr, saku PALDIES! Kā izrādās, runāt var daudz dažādos veidos. Un jūs visi to apliecinājāt… Un es apmulsu… Es zināju, ka dzīvoju zemē, valstī, pasaulē, kurā mitinās ļoti daudz brīnišķīgu, nesavtīgu cilvēku. Bet ka tik daudz…

Kad runāju ar Ziedot.lv meitenēm, viņas izteica cerību, ka varētu būt, ka vēlamo summu savāksim ātri. Es klusībā nopriecājos un cerēju, ka varbūt mēneša laikā to varētu izdarīt… Jūs mani pārsteidzāt!

Vajadzīgā summa tika savākta divu stundu laikā. Protams, jāsaka paldies dažiem maniem draugiem, kuri neprātīgā tempā aktivizēja sociālos tīklus. Tad arī tiem, kuri šo aktivizāciju draudzīgi turpināja aktivizēt tālāk. Bet vislielākais paldies, protams, visiem jums un katram atsevišķi.

Lielāko daļu no jums es nepazīstu. Kaut gan nu jau mazliet tomēr pazīstu gan! Jo, kā mēs visi zinām, par cilvēku vislabāk runā viņa darbi.

Manā ceļā pēdējā gada laikā ir nākuši ārkārtīgi daudz brīnišķīgu cilvēku. Tādu cilvēku, kuru vienīgā motivācija bija man palīdzēt. No tradicionāliem līdz netradicionāliem ārstiem, no operas līdz pirtij, no vingrošanas līdz dziedniecībai…

Un skaidrs ir viens! Tad kad es atkal būšu runājošs, dziedošs un reizēm bļaujošs, es nevarēšu pateikt, kuri tieši cilvēki man palīdzēja. Palīdzēja visi! Jūs visi.

Tagad, pilns cerību došos uz Vāciju. Ja konkrētā manipulācija palīdzēs, tā iespējams būs jāatkārto, bet pateicoties jums, tas ir iespējams.

Ja naudiņa paliks pāri, tad ar Ziedot.lv meitenēm mums ir vienošanās, ka varēšu to ziedot tālāk. Vēl kādam, kam tas ir ļoti nepieciešams. Iespējams, jūs būsiet palīdzējuši ne tikai man. Un tas ir forši!

Katrā ziņā vēl un vēl un vēl gribu visiem teikt paldies, paldies, paldies! Tagad nu gan man nav citu iespēju, kā izveseļoties. Un tad mēs visi satiksimies, parunāsim un uzdziedāsim! Lai jums visiem apkārt vismaz tik pat daudz labu cilvēku, kā man! Uz tikšanos!

Cieņā un pateicībā jūsu Mārtiņš Egliens” – viņš ierakstīja socvietnē.