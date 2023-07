Tallinas kvartāla kino vakari

FOTO. Tallinas ielas kvartālā notiks bezmaksas kino vakari Ieteikt







Jūlija un augusta mēnešos Tallinas ielas kvartālā norisināsies bezmaksas kino vakaru cikls sadarbībā ar Rīgas Starptautisko īsfilmu festivālu 2ANNAS. Ik pēc divām nedēļām kino vakaros būs skatāmas dažādas īsfilmu izlases par sabiedrībā aktuālām un nozīmīgām tēmām.

11. jūlijā plkst. 21.00 sezonu atklās Latvijas jauno režisoru 2022. gada īsfilmu izlase “Sāksim visu no jauna”. Tajā apkopotas LKA Nacionālās kino skolas filmas “Sintēze” (Ķīna Tabaka), “Laiks ir prom” (Jāzeps Podnieks), “Putekļu sūcēju pārdevējs” (Līva Polkmane), “Sāc visu no jauna” (Rūta Znotiņa), kā arī Jāņa Ābeles filma “81 metrs”.

25. jūlija seanss “Neredzamās dzīves” apkopos jauno Latvijas, Serbijas un Melnkalnes autoru īsfilmas par cilvēkiem ar invaliditāti, atainojot viņu ikdienu un pasaules redzējumu. Filmas “MIKO”, “Vakariņas ar Ļubu” un “Trešā veiksme” tapušas 2021. gadā Eiropas projekta ietvaros, kurā piedalījās piecas Latvijas Kultūras akadēmijas audiovizuālās nodaļas studentes.

8. augustā tiks rādīta Ukrainas īsfilmu programma “Karš (un tā) pārvarēšanas mehānismi”. Katra no sešām programmā iekļautajām filmām vēsta par kara neizdzēšamo ietekmi uz indivīdu un komūnām. Skatītājs varēs ielūkoties to cilvēku ikdienas izaicinājumos, kuru dzīves ir satricinājušas Krievijas armijas zvērības.

22. augustā tiks skatīts “Labākais no 2ANNAS 2023” – festivāla starptautiskās žūrijas apbalvotās un atzinību guvušās īsfilmas un vidējā garuma filmas. “Kaimiņš Abdi” (Nīderlande), “Dārgie pasažieri” (Igaunija), “Sula” (Vācija), “Tur, kur guļ saule” (Francija), “Atkal būt tam puikam” (Vācija), “Aribada” (Vācija).

Uz bezmaksas kino vakariem brīvā dabā aicināts ikviens interesents! Pasākumus atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, kā arī “Ādažu čipsi”, “GarduMuti” limonādes un dabīgais minerālūdens “885”.