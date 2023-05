Tallinas kvartālā notiks hip-hop festivāls

FOTO. Tallinas kvartālā jau šovasar notiks jauns hip-hop mūzikas festivāls Ieteikt







10. jūnijā Tallinas ielas kvartālā notiks jauns urbānais hip-hop festivāls “The BRONX”, kura ietvaros uz skatuves kāps gan jau Latvijā iecienīti, gan pavisam jauni šī žanra pārstāvji. Kā pirmos māksliniekus festivāla organizatori izziņo: Ods x goča, Amanito, I MEAN LOVE, E.V. x VEIDERS, Brīvrunu Projekts, Kurts, March, Krisy, Mauzoleju Muuzika, Kjuumanis, Idus Abra, Ivans Baigais, kā arī miksmāsteri AG un Raitis, Oriole, Cukurpaps, Birch Please, CASH ONLY un citi.

Festivāls norisināsies sestdienā, 10. jūnijā, no plkst. 15.00 līdz pat rītausmai. Mākslinieku programmu papildinās arī grafiti pūtēju sacensības, repa brīvrunu jeb “freestyle” skaitītāju verbālie kautiņi, hip-hop dejas un citas ielu kultūrai atbilstošas aktivitātes, kā arī teritorijā darbosies ēdināšanas zonas un bāri.

“Mēs esam gandarīti par šo iespēju veidot jaunu hip-hop festivālu Tallinas ielas kvartālā. Šogad visā pasaulē tiek godināta apaļus 50 gadus senā hip-hop kultūras vēsture, kuras pirmsākumi meklējami 70. gados Ņujorkā, Bronksas ielās. Tā kā tas ir viens no visvairāk patērētajiem mūzikas žanriem visā pasaulē, tad šīs īpašās gadadienas atzīmēšanas pasākumi notiks daudzviet pasaulē un arī pie mums.

Latvijā hip-hop kultūrai ir ļoti īpaša vieta, un, mūsuprāt, tā ir pelnījusi kārtīgas svinības, kurās tiek likti godā visi hip-hop elementi – reps, dīdžeji, grafiti māksla un hip-hop dejas jeb breiks. Vakara noslēgumā dažādās Tallinas kvartāla telpās norisināsies ballītes līdz pat rīta gaismai”, komentē festivāla viens no organizatoriem Kristaps Veide.

Biļetes ir pieejamas “Biļešu Serviss” kasēs. Pirmajām biļetēm ir īpaša cena, kā arī to skaits būs ierobežots, tāpēc organizatori aicina pasteigties ar to iegādi.