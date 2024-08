Šova "Slavenības. Bez filtra" 11.sezonas dalībnieki

FOTO. Ušakova gatavojas lielām pārmaiņām; Gluzunova atklāj meksikāņu seriāla cienīgu drāmu attiecībās







Ar skaļiem jaunumiem pie kanāla “STV Pirmā” skatītājiem jau 11. sezonu atgriežas realitātes šovs “Slavenības. Bez filtra”! Šosezon pašmāju apspriestākajam šovam pievienosies jaunas sabiedrībā pazīstamas sejas – skandalozā dziedātāja Elīna Gluzunova, stiliste Žanna Dubska un dziedātāja Intrisha. Tāpat savu privāto dzīvi TV kameru priekšā turpinās izrādīt efektīgā influencere Liene Ušakova kopā ar mīļoto vīrieti, bokseri Juri Zundovski, šova veterāne un dzejniece Magone Liedeskalna, kā arī citu slavenību dzīvēs ielūkosies digitālā satura veidotāja, šova rubrikas “Kas karsts?” vadītāja Katrīne Vasiļevska.

Spilgtās dāmas, kuru dzīvēm dzeltenā prese seko jau gadiem, drosmīgi atvērs savas privātās dzīves durvis un atklās, kas patiesībā slēpjas aiz skaļajiem ziņu virsrakstiem. Kāda ir ikdiena slavenībām, par kurām runā visi? Apspriestākā realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” jaunā sezona pie skatītājiem nonāks jau 2. septembrī – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 18:00 kanālā “STV Pirmā” un visu diennakti izklaides, ziņu un video portālā 1188.lv!

Attiecības ar savu bērnu tēvu centīsies glābt skandalozā dziedātāja Elīna Gluzunova

Viena no pēdējā laika apspriestākajām slavenībām, kuras attiecību līkločiem un notikumiem nestāv klāt pat izslavētākie meksikāņu seriāli – tā ir neviena cita, kā Elīna Gluzunova. Jūnija sākumā Elīna saviem sekotājiem atklāja, ka viņas dzīvesbiedrs ticis aizturēts, taču pēc īsa laika publiskoja foto ar savu bērnu tēvu Artjomu, atklājot, ka viņš ticis atbrīvots. Nav noslēpums, ka abu attiecības ir bijušas visai toksiskas, turklāt ne reizi vien šķiroties. Bet tik un tā viņiem atkal un atkal izdodas atrast ceļu vienam pie otra. Nu abus kārtējo reizi piemeklējusi attiecību krīze. Runā, ka tam pie vainas ir kāds notikums, kas atgadījies laikā, kad Artjoms bijis cietumā. Kas ir vainojams pie pašreizējā attiecību saspīlējuma? Vai drīzāk.. kurš?

Liene Ušakova un Juris Zundovskis gatavosies lielām pārmaiņām

Šova jaunajā sezonā pārsteigumu netrūks. Efektīgā influencere Liene Ušakova nāks klajā ar negaidītu paziņojumu, kas pārsteigs ikvienu. Kas viņai ir sakāms un kā šīs pārmaiņas ietekmēs daiļavas un viņas mīļotā Jura Zundovska attiecības un nākotni? Tāpat Lienes sapnis par savu biznesu ir vainagojies panākumiem – ir atrastas piemērotas telpas un tiek kalti tālāki plāni uzņēmējdarbības attīstībai. Taču kā šova zvaigznes pēkšņais paziņojums ietekmēs biznesa virzību? Vai viss izdosies, vai tomēr sadrups pīšļos?

Nokļūt slavas zenītā centīsies dziedātāja Intrisha

“Slavenības. Bez filtra” pievienojas enerģiskā dziedātāja Intrisha! Aiz mirdzošā tēla slēpjas sieviete, kura meklē savu ceļu un nebaidās runāt par sarežģītām tēmām. Šovs sekos līdzi viņas ikdienai, kurā mijas mūzikas radīšana un satura veidošana uzņēmumiem. Intrisha neslēpj, ka ir gatava darīt visu, lai tikai ar savām dziesmām iekarotu Latvijas klausītāju sirdis – kaut dziedāt uz mašīnas jumta vai pat slaukt kazu. Tāpat dziedātāja atklāj, ka nebaidās būt stulba. Vai viņas drosme un gatavība darīt jebko palīdzēs sasniegt mūzikas karjeras virsotnes?

Magone Liedeskalna uzsāks cīņu ar “tarakāniem galvā”

Šova veterāne Magone Liedeskalna ir apņēmības pilna mainīt savu dzīvi un veidot to daudz augstākā kvalitātē. Nav noslēpums, ka viens no Magones izaicinājumiem ir kārtības uzturēšana mājā un pagalmā, tāpēc dzejniece nolēmusi atvadīties no visām atrunām un nabadzības domāšanas. Kā pati atzīst, viņas tendence vākt un krāt mantas ir ar nodomu, ka kādreiz šīs lietas varētu noderēt. Tas Magonei ir licis iedzīvoties pamatīgā nekārtībā viņas mājoklī – pagājušajā sezonā drēbju skapī pat tika atrasti kaķa izkārnījumi, kas nenoliedzami norāda uz trūkumiem Magones saimniecības uzturēšanā. Atzīstot problēmu, šova dalībniece ir gatava ķerties klāt dažādiem līdzekļiem, lai to risinātu – jaunu paradumu ieviešana, drēbju dedzināšana un darbs ar personības treneri Niku Todavčiču, kura centīsies ielauzties šova zvaigznes dvēseles dziļumos. Vai Magonei izdosies ieviest kārtību mājās un skaidrību prātā?

Katrīne Vasiļevska slavenību privātās dzīves epicentrā

Arī jaunajā šova sezonā digitālā satura veidotāja Katrīne Vasiļevska dosies ciemos pie Latvijas slavenībām un uzzinās, kas šobrīd aktuāls un karsts notiek viņu dzīvēs. Viņa būs klātesoša slavenību nozīmīgākajos, šokējošākajos un spilgtākajos dzīves notikumos, ļaujot skatītājiem gūt atbildes uz jautājumiem, kas interesē visus! Kādas līdz šim nezināmas detaļas par skandālu ar Dailes teātri atklās aktieris Kaspars Zāle, kurš nu teātrim ir parādā 12 000 eiro? Kas notiek populārā seriāla “Nelūgtie viesi” 3. sezonas filmēšanas aizkulisēs? Kāpēc modes māksliniece Šeila runā par savām bērēm un nāvi?

Randiņu pieredzē un padomos dalīsies stiliste Žanna Dubska

Jautājums, par ko ir domājis ikviens, kura sirds ir brīva – ko man darīt, lai atrastu otru pusīti? Lai meklētu atbildi uz šo jautājumu, stiliste Žanna Dubska dosies uz randiņiem ar sabiedrībā zināmiem Latvijas vecpuišiem rubrikā “Randiņš. Bez filtra”! Kādi ir bijuši šo vīriešu labākie un sliktākie randiņi? Kādi ir pirmā randiņa noteikumi, un kādai ir jābūt sievietei, lai iekristu sirdī? Uz šiem un citiem jautājumiem kā pirmie atbildēs miljonārs Oskars Bērziņš un rokeris Frīdis. Sarunā ar uzņēmēju Oskaru atklāsies, ka abi ar Žannu ir bijuši saskarē pat ar 18 gadus veciem partneriem..

Tas viss un vēl vairāk šova “Slavenības. Bez filtra” 11. sezonā! Seko līdzi dalībnieču privātās dzīves līkločiem jau no 2. septembra, no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 18:00 kanālā “STV Pirmā” vai visu diennakti izklaides, ziņu un video portālā 1188.lv!