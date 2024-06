Vasarīgā noskaņā Rīgas sirdī atzīmē gardēžu svētkus

Ieskandinot vasaras sākumu, šonedēļ pašā Rīgas sirdī – pie universālveikala “Stockmann” – norisinājās vasaras garšas svētki, aicinot viesus baudīt izsmalcinātus ēdienus un dzērienus no labākajiem Latvijas un ārzemju ražotājiem.

Garšas ziņā sev ko piemērotu atrada gan gaļas, gan zivju un veģetāru ēdienu cienītāji. Tāpat bija iespēja iepazīties ar vairākiem jauniem produktiem tirgū, uzzināt ražotāju garšas un biznesa stāstus.

“Ēdiens ir bagātīga pasaule, kurā vienmēr ir kas jauns, ko iepazīt un atklāt. Vai tās būtu izsmalcinātas Latvijas delikateses vai rūpīgi atlasīti gardumi no citām pasaules vietām, allaž rūpējamies par to, lai iepirkšanās delikatešu nodaļā klientam būtu gan aizraujoša, gan izzinoša pieredze. Arī ar pasākumu vēlējāmies vērst uzmanību uz to, cik daudzveidīgas var būt mūsu vasaras garšas, neatkarīgi no tā, vai tas ir pikniks jūras krastā, pusdienas darba pārtraukumā vai svētku cienasts ģimenei,” stāsta “Delikatess” nodaļas vadītāja Sandra Gorbunova.

Pēcpusdienas garumā pasākuma viesi varēja baudīt svaigi ceptus beigeļus, vegānus gardumus, uz grila gatavotas jūras veltes, austeres, atspirdzinošus dzērienus un citus labumus no tādiem zīmoliem kā “Oscarfish”, ”Better Bread”, “Abava”, “Mo Caviar” un citiem. Tāpat netrūka dažādas izklaidējošas aktivitātes un konkursi. Pasākuma vadītāja lomā iejutās Armands Simsons, bet viesu vidū bija Sergejs Jēgers, Lilita Zaltlere, Ieva Bondare, Romans Dāvids Andrejevs, Mārīte Kola, Anete Bilzena, Rūta Dvinska, Marina Dianova, Žanna Dubska un citi gardēži.