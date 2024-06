Tako ir neatņemama Meksikas ielu un kultūras sastāvdaļa. Un pirmo reizi vēsturē “Michelin” ceļvedis ir piešķīris vienu no tā zvaigznēm mazam ielas taco stendam Mehiko. “Šefpavārs” Arturo Rivera Martiness jau 20 gadu strādā šajā “Taquería El Califa de León”, cepot svaigu gaļu, lai pildītu tortiljas ar sarkano vai zaļo mērci. Nu šī vieta kļuva par pirmo taco kiosku, kas ieguvis franču ēdināšanas ceļveža prestižo apbalvojumu.

Ar četriem tako veidiem ēdienkartē — Gaonera (plānās šķēlēs sagriezta liellopa gaļas fileja), bistec (liellopa steiks), chuleta (cūkgaļas karbonāde) un kostilla (liellopa ribiņas) – Martiness Michelin sacīja: “Noslēpums ir mūsu tako vienkāršība.”

“El Califa de León” saņēma vienu zvaigzni, kas skaitās “augstas kvalitātes ēdienu gatavošana” saskaņā ar Michelin aprakstu, tomēr virtuves apmēri arī izbrīna – tā ir viens 3×3 metrus liela, savukārt ēdēju rinda stiepjas krietnā garumā.

Chef Arturo Rivera Martínez, cooking there for 20 years, credits the simplicity and quality of their beef and pork tacos.

At Taquería El Califa de León, the sheer volume of tacos defies calculation, according to the establishment’s manager. The skyrocketing demand is spurred by the news that El Califa became the first and only Mexican taco stand to be awarded a Michelin star. https://t.co/DiHITs4jc1

