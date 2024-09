Āfrikā sniegs aizputina valsts galvenos ceļus; cilvēki spiesti gulēt mašīnās

FOTO, VIDEO. Āfrikā sniegs aizputina valsts galvenos ceļus; cilvēki spiesti gulēt mašīnās







Dienvidāfrikā brīdina autovadītājus neizvēlēties vienu no valsts galvenajām automaģistrālēm austrumos, tā ir N3 šoseja starp Johannesburgu un Durbanu, jo ceļš pārklāts ar biezu sniega segu, vēsta dw.com

Sestdien, DĀR Kvazulu-Natalas provincē, stiprs sniegputenis izraisīja lielus satiksmes traucējumus.

Autovadītāji pat bija spiesti pavadīt nakti savos transportlīdzekļos, jo sniegputeņa dēļ nespēja mērot ceļu līdz mājām.

Ceļi šajā apgabalā ir slēgti, un ceļu satiksmes iestādes ir brīdinājušas autovadītājus atlikt braucienus un izvairīties no šīs teritorijas.

“Spēcīgs sniegputenis turpina pārklāt N3 šoseju, īpaši starp Vardenu un Tugela Plazu Kvazulu-Natalā, padarot braukšanu ārkārtīgi bīstamu,” teikts Dienvidāfrikas Transporta departamenta paziņojumā.

“Ministrija ir dziļi noraizējusies par situāciju, īpaši tādēļ, ka daudzi ceļotāji pavadīja nakti, iestrēguši degvielas uzpildes stacijās un N3 šosejas malā, nespējot pārvietoties ceļu slēgšanas dēļ,” teikts departamenta paziņojumā, piebilstot, ka uz šo apgabalu tiek nosūtīti dažādi ārkārtas dienesti.

Iestādes paziņoja, ka līdz šim nav ziņots par nāves gadījumiem vai ievainojumiem.

“Pastāv augsts risks, ka turpināsies sniegputenis un veidosies melnais ledus, jo temperatūra naktī pazemināsies,” brīdina autovadītājus.

#HeavySnowfall has struck the #N3 route between #Johannesburg and #Durban 🇿🇦 on 21st Sept 2024,causing hazardous driving conditions Travelers are urged to be cautious or avoid the area. Unusual weather for this time of year❄️ #SouthAfrica #SnowAlert #TravelUpdate #WeatherWarnings pic.twitter.com/QLCwd90SI3 — Savage Earth (@Savagearth) September 21, 2024

In the southern hemisphere, especially in the southern tip of #Africa (like #Lesotho or #SouthAfrica), some people sometimes wake up to a cold morning(s). Occasionally, rare #snowstorms like this occur, leaving cars abandoned on impassable highways due to the lack of #snow… pic.twitter.com/mYCHdK1vnp — Serbia in Zambia (@SRBinZambia) September 21, 2024