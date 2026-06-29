FOTO. VIDEO. “Tas ir prasījis daudz!” Slaidiņš atceras savu pirmo raidījumu TV24 pirms četriem gadiem un visu, kas tam sekoja 8
Pienākusi tāda īpatnēja gadskārta – TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” raidījumā pagājuši jau četri gadi, kopš darba dienu vakaros par karu Ukrainā regulāri stāsta NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, kapteinis Jānis Slaidiņš.
“Aprit tieši četri gadi, jā. Kādas ir sajūtas? Daudz patīkamāk būtu tikties katru dienu un nerunāt par karu, bet par kaut ko citu,” atzīst J. Slaidiņš, atgādinot, ka karš ir ievilcies un pagaidām nekas neliecina par tā drīzu noslēgumu.
“Var runāt, ka šogad varētu būt kāds pagrieziena punkts, bet tas nebūs ne rīt, ne parīt, ne pēc nedēļas. Skaidrs, ka Krievija nekam nepiekrīt, un līdz ar to karš turpinās.”
Majors stāstīja, ka šo gadu laikā vairākkārt bijis Ukrainā un savām acīm redzējis situāciju gan frontē, gan dažāda lieluma šši valsts pilsētās.
“Arī Ukrainā būdams un redzot, kā viss notiek gan piefrontē, gan aizmugurē, ir skaidrs, ka visi grib mieru. Karavīri ir noguruši, bet viņiem jācīnās. Viņiem nav variantu, jo no tā ir atkarīga valsts pastāvēšana.”
Savukārt, runājot par Krievijas motivāciju, Slaidiņš bija lakonisks. “Par ko krievi cīnās? Līdz šim brīdim nav skaidrs.”
Raidījuma vadītājs R. Meļņiks atgādināja arī par Slaidiņa ieguldījumu četru gadu garumā, gandrīz katru darba dienu analizējot notikumus frontē.
Atbildot uz to, majors atzina, ka šis darbs prasījis daudz laika arī ārpus darba pienākumiem. “Tas ir prasījis daudz laika un arī ļoti daudz privātā laika. Bet nav ko čīkstēt. Ukraiņi turpina cīnīties – viņiem nav laika domāt par atpūtu.”
Slaidiņš pateicās arī Latvijas sabiedrībai par sniegto palīdzību Ukrainai, uzsverot, ka ziedojumiem bijusi ļoti nozīmīga loma.
“To, ko sabiedrība ir devusi, ziedojot un atbalstot Ukrainu, es domāju, tā ir milzīga pievienotā vērtība. Tie ziedojumi, kas šajā laikā savākti Ukrainas spējai pretoties okupantiem, ir ļoti vērtīgi.”
Viņš uzsvēra, ka Ukraina turpina pretošanos un cīņa joprojām nav beigusies. “Redzam, ka viss notiek un pretošanās turpinās.”