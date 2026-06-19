Kobzona koncerts paplašinājies – mēneša laikā zaudēti 143 krievu virsnieki, kopumā – 6400; frontē no izmisuma jāsūta “pidžaki” 0
No šā gada 14. maija līdz 12. jūnijam Krievijas bruņotie spēki zaudējuši 143 apstiprinātus virsniekus – Kobzona koncerts paplašinājies, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš skaidroja, ka dati apkopoti no publiski pieejamās informācijas – nekrologiem, paziņojumiem par kritušajiem un citiem avotiem, tāpēc reālais skaits var būt arī lielāks.
“Pirmais mēnesis, kad starp apstiprinātajiem kritušajiem nav neviena pulkveža,” norādīja Slaidiņš. Starp zaudētajiem virsniekiem ir pieci apakšpulkveži, desmit majori, 14 kapteiņi, 41 vecākais leitnants un 73 leitnanti.
Kopumā kara laikā apstiprināti jau 6435 krituši Krievijas virsnieki, un šajā statistikā pat nav iekļauti jaunākie leitnanti. “Pēc četriem kara gadiem viņiem nav iespēju tik ātri atjaunot šādus zaudējumus,” uzsvēra Slaidiņš, piebilstot, ka Krievijā paātrinātā režīmā tiek sagatavoti jauni virsnieki, bet frontē nonāk arī tā dēvētie “pidžaki” – civilajās augstskolās militāro katedru absolvējušie pēc saīsinātās programmas.
Runājot par tehnikas zaudējumiem, Slaidiņš norādīja, ka pēdējā mēnesī Ukraina zaudējusi 174 tehnikas vienības, bet Krievija – 154. Viņa vērtējumā šie skaitļi nav īpaši augsti un atbilst vidējam līmenim.
Īpaši izceļas tanku izmantošanas samazināšanās. Mēneša laikā Ukraina zaudējusi četrus tankus, bet Krievija – septiņus. “Tas liecina, ka tanku iesaiste kaujās kļuvusi minimāla. Pirms diviem gadiem zaudējumi bija desmitiem tanku mēnesī, tagad tās ir atsevišķas vienības,” skaidroja majors.
Vienlaikus viņš atzina, ka Ukrainas zaudējumi bruņutehnikā un pašgājējartilērijā jau vairākus mēnešus ir nedaudz lielāki, kas saistīts ar aizsardzības operācijām, apgādes nodrošināšanu un ievainoto evakuāciju.
Pēc Slaidiņa teiktā, daudz lielāku iespaidu uz karadarbību pašlaik atstāj droni. Dienā abas puses izmanto aptuveni 5000 līdz 7000 FPV dronu, taču precīzs iznīcināto bezpilota lidaparātu skaits nav zināms. “Man liekas, ka tos īsti neviens pat neskaita,” secināja Slaidiņš.
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