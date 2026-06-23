“Rīkojieties drosmīgāk!” Tramps dod privātu un divdomīgu padomu šīs valsts līderim 2
Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Kijiva uzskata, ka ir nodrošinājusi Baltā nama atbalstu kampaņai, kuras mērķis ir piespiest Krieviju iesaistīties nopietnās un produktīvās miera sarunās. Par to ziņo laikraksts “Kyiv Independent”, atsaucoties uz augsta ranga Ukrainas amatpersonu, kura ir informēta par abu līderu sarunām.
Pēc amatpersonas teiktā, Tramps privātā sarunā Zelenskim ieteicis rīkoties “drosmīgāk”. “Tramps saka, ka viņš īsti netic, ka Putins kaut ko darīs bez spiediena,” izdevumam sacīja avots.
“Kyiv Independent” norāda, ka šī informācija kļuvusi zināma laikā, kad Ukraina cenšas organizēt Volodimira Zelenska un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanos. Šādu ideju atbalstījis arī Tramps, taču Kremlis līdz šim no šādas tikšanās izvairās un nav devis piekrišanu tās organizēšanai.
Lai gan Vašingtona publiski nav paudusi tiešu atbalstu Ukrainas triecieniem Krievijas teritorijā,
“Prezidents tic mieram caur spēku,” izdevumam sacīja augsta ranga ASV amatpersona. Vienlaikus viņš tieši neapstiprināja, vai Tramps atbalsta Ukrainas veiktos triecienus Krievijas teritorijā.
Tikmēr Krievija iepriekš paziņojusi par gatavību apspriest kara izbeigšanu Ukrainā arī ar Eiropas Savienību. Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs norādījis, ka Eiropas Savienība jau mēģinājusi nodibināt kontaktus ar Kremli.
Vienlaikus Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Andrijs Meļņiks paziņojis, ka Kijiva varētu pārskatīt savu priekšlikumu par pamieru frontes līnijā.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas pacietība “nav neierobežota”. Meļņiks uzsvēra, ka pat kara apturēšana pie pašreizējās frontes līnijas jau ir nozīmīgs kompromiss no Ukrainas puses.