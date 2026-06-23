Volodomirs Zelenskis
Volodomirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Efrem Lukatsky

“Rīkojieties drosmīgāk!” Tramps dod privātu un divdomīgu padomu šīs valsts līderim 2

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:16, 23. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Kijiva uzskata, ka ir nodrošinājusi Baltā nama atbalstu kampaņai, kuras mērķis ir piespiest Krieviju iesaistīties nopietnās un produktīvās miera sarunās. Par to ziņo laikraksts “Kyiv Independent”, atsaucoties uz augsta ranga Ukrainas amatpersonu, kura ir informēta par abu līderu sarunām.

“Dēliņš un mūsu mīļais puisītis šodien tika atrasts” – noslēgušies meklēšanas darbi Gaujā pazudušajam bērnam
Kokteilis
Veiksmes vilnis tuvojas šīm 3 zodiaka zīmēm – tās tuvākajās dienās būs favorītes
“Ja esat ārā no pilsētas, ieteiktu tur arī palikt,” iedzīvotāji Rīgā un citviet Latvijā sūdzas par savādu smaku gaisā 84
Lasīt citas ziņas

Pēc amatpersonas teiktā, Tramps privātā sarunā Zelenskim ieteicis rīkoties “drosmīgāk”. “Tramps saka, ka viņš īsti netic, ka Putins kaut ko darīs bez spiediena,” izdevumam sacīja avots.

“Kyiv Independent” norāda, ka šī informācija kļuvusi zināma laikā, kad Ukraina cenšas organizēt Volodimira Zelenska un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanos. Šādu ideju atbalstījis arī Tramps, taču Kremlis līdz šim no šādas tikšanās izvairās un nav devis piekrišanu tās organizēšanai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Ārsti brīdina: 4 populāri un “nevainīgi” uztura bagātinātāji, kas var smagi bojāt aknas
Karstums Eiropā kļūst neizturams: 12 austrāliešu triki, kas var glābt tavu vasaru
Vai arī pēcsvētku dienas būs tikpat siltas? Sinoptiķi atklāj prognozes

Lai gan Vašingtona publiski nav paudusi tiešu atbalstu Ukrainas triecieniem Krievijas teritorijā,

izdevums norāda, ka Tramps spēka demonstrēšanu uzskata par vienu no galvenajiem instrumentiem kara izbeigšanai.

“Prezidents tic mieram caur spēku,” izdevumam sacīja augsta ranga ASV amatpersona. Vienlaikus viņš tieši neapstiprināja, vai Tramps atbalsta Ukrainas veiktos triecienus Krievijas teritorijā.

Tikmēr Krievija iepriekš paziņojusi par gatavību apspriest kara izbeigšanu Ukrainā arī ar Eiropas Savienību. Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs norādījis, ka Eiropas Savienība jau mēģinājusi nodibināt kontaktus ar Kremli.

Vienlaikus Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Andrijs Meļņiks paziņojis, ka Kijiva varētu pārskatīt savu priekšlikumu par pamieru frontes līnijā.

Pēc viņa teiktā, Ukrainas pacietība “nav neierobežota”. Meļņiks uzsvēra, ka pat kara apturēšana pie pašreizējās frontes līnijas jau ir nozīmīgs kompromiss no Ukrainas puses.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Okupācijas vara nav komentējusi – dzelzceļa tilts pār Ziemeļkrimas kanālu pilnībā iznīcināts
Kāpēc Putins nekomentē situāciju Krimā un triecienus Maskavai – atbilde ir stratēģiska
TV24
Kobzona koncerts paplašinājies – mēneša laikā zaudēti 143 krievu virsnieki, kopumā – 6400; frontē no izmisuma jāsūta “pidžaki”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.