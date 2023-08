Pagājušajā mēnesī Braitsas zooloģiskajā dārzā Limestonā, ASV, piedzima pasaulē vienīgā tik īpaša žirafe, liecina amatpersonas. Pasaulē vienīgā vienkrāsainā žirafe – dzīvnieks bez raibumiem – nākusi pasaulē 31. jūlijā.

Žirafu eksperti uzskata, ka viņa ir vienīgā vienkrāsainā tīklveida žirafe, kas dzīvo jebkur uz planētas. Tagad mazulis ir pieejams apskatei zoodārzā.

Zooloģiskais dārzs lūdz sabiedrību palīdzēt izdomāt šim žirafu mazulim vārdu.

Katrai žirafei ir unikāls plankumu kopums, kas parasti tiek mantots no mātes. Plankumi palīdz dzīvniekiem maskēties savvaļā. Zem tiem koncentrējušies arī dzīvnieka asinsvadi, kas rada siltumu un nodrošina termoregulāciju.

Pasaules medijos gan atrodama informācija, ka šis gan nav pirmais šāds gadījums – reiz šāds žirafēns sešdesmitajos gados nācis pasaulē Tokijas zoodārzā.

Really interesting to see this kind of odd mutation, As far as it seems, this is probably only the second time ever that a spotless giraffe has been publicly documented, the first being this calf born at the Ueno Zoo in Tokyo in the 1960s! https://t.co/NtONYXtUPD pic.twitter.com/AMaSoWemEd

— DinoDJ 🏳️‍🌈 (@DinoDJ14) August 22, 2023