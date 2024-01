Lai juridiskas neskaidrības nekļūtu par cilpu kaklā – profesionāļu palīdzība meža īpašumu sakārtošanā Ieteikt







Latvietim ir svarīgi, lai būtu “savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”, tādēļ īpašumi, tai skaitā lieli mežu īpašumi, tiek nodoti no paaudzes paaudzē ar domu “bērniem un mazbērniem”. Kad pienāk brīdis rīkoties ar īpašumu – pārdot, sadalīt, mainīt lietošanas mērķus, nereti īpašnieki nonāk juridisko dokumentu labirintos, kam neredz galu. Ko darīt, kam lūgt padomu un cik maksās visu šo līkloču veiksmīga iziešana?

No mantojumiem līdz strīdiem ar kaimiņiem

Latvijā ir ap 135 000 privātie meža īpašnieki – fiziskas personas, kuru īpašumā ir no dažiem līdz pat simtiem hektāru meža platību. Tas kopumā veido ~ 80% no kopējā īpašumu skaita. Katrs īpašnieks, kam pieder, zeme, mežs vai ēkas, ir saskāries ar situācijām, kad šķiet – rokas nolaižas un tālāk darīt nav jēgas. Ja esi kļuvis par mantinieku – atradīsies tuvinieki, kas apstrīdēs mantojumu kopumā vai tā sadalīšanu, ja nopērc īpašumu – allaž atklāsies “tas viens kaimiņš”, kurš vienmēr būs ar kaut ko neapmierināts. Un kur vēl negodprātīgu pārdevēju noklusētais par neesošiem servitūtiem, koplietošanas tiesībām, citiem apgrūtinājumiem, kas skar īpašumu!

Šādas it kā ikdienišķas situācijas ļoti bieži sastopamas mežu apsaimniekošanas nozarē, īpaši, ja runa ir par cirsmām lielās platībās. SIA “Baltu koks” eksperti daudzu gadu laikā pieredzējuši visdažādākās situācijas, kurās nācies meklēt risinājumu. Tas devis milzu pieredzi un kompetenci sarežģītu juridisko jautājumu risināšanā, ja runa ir par mežu īpašumu vai cirsmu pārdošanu.

Lai paliktu arī bērniem un mazbērniem

Viens no SIA “Baltu koks” darbības virzieniem ir tieši juridiskās palīdzības sniegšanas mežu īpašniekiem, kas vēlas pārdot lielas mežu vai cirsmu platības. Ar mežu nozari nesaistītam cilvēkam var likties – kas tur sarežģīts – parakstīji līgumu, iebrauca traktori un izzāģēja mežu! Tomēr dzīvē kā jau dzīvē – viss nav tik vienkārši, kā no malas izskatās.

Pirms dažiem gadiem SIA “Baltu koks” vērsās Gunārs no Kurzemes puses, vēloties pārdot lielu meža īpašumu. To mantojumā no vectēva bija saņēmusi viņa sieva, kā jau ierasts – “lai bērniem un mazbērniem noder”. Ģimenes atvases mācījās vidusskolā un domāja par studijām augstskolā. Pieļaujot, ka par studijām būs jāmaksā, vecāki sāka domāt, kā atbalstīt bērnus un “atcerējās”, ka sievai vectēvs novēlēja meža īpašumu.

Tieši tā – “atcerējās”, jo daudzus gadus pēc vectēva nāves par savu īpašumu tik vien interesējās, kā reizi gadā nomaksājot nekustamā īpašuma nodokli un, braucot garām dzimtajai pusei, pa jokam nosakot visiem labi zināmo kino citātu “skaties, dēls, te tavs tēvs kādreiz ganīja govis!”. Izrādījās, ka pēc vectēva nāves tik vien izdarīts, kā nokārtotas īpašuma tiesības līdz ar citiem mantotājiem, kopumā trijiem, bet tālāk neviens par īpašumu nebija domājis, dabā tas dalīts nebija, tik vien uz papīra. Viens mantotājs jau ilgus gadus dzīvoja ārpus Latvijas, otrs kaut kad bija ierunājies par meža pārdošanu, bet tālāk par runām nebija ticis.

Process nebija vienkāršs un ar to jārēķinās ikvienam – sarežģītu īpašumu sakārtošana nekad nenotiks uz burvju nūjiņas mājiena! Tomēr ar profesionālu, nozarē daudz pieredzējušu speciālistu palīdzību Gunārs un ģimene saņēma gan plānotos naudas līdzekļus bērnu izglītošanai, gan sakārtoja īpašuma robežas un vienojās ar pārējiem mantiniekiem par tālāko rīcību ar kopīgo meža īpašumu. Gunārs ar sievu meža īpašumu nepārdeva, viņi to paturēja īpašumā, SIA “Baltu koks” pārdodot cirsmu un vienojoties par turpmāku īpašuma apsaimniekošanu, lai “paliktu bērniem un mazbērniem”.

SIA “Baltu koks” speciālisti ir gatavi mežu īpašniekiem sniegt juridisko palīdzību, lai meža vai cirsmu pārdošana atbilstu normatīvajiem aktiem un īpašniekam vēlāk nerastos problēmas ar likumu vai konflikti ar līdzcilvēkiem. Īpašumu dalīšana, mantojuma lietu sakārtošana, apgrūtinājumi, citi juridiskie kāzusi – tie visi pa spēkam SIA “Baltu koks” speciālistiem.

Kā uzsver SIA “Baltu koks” darbinieki – mežs ir un būs Latvijas zaļais zelts, tādēļ tā apsaimniekošanai jābūt likumīgai, cieņpilnai un ar skatu nākotnē, lai arī pēc 10, 100 un vairāk gadiem Latvija varētu sevi saukt par zaļāko valsti Eiropā!

Kādēļ strādāt kopā ar BALTU KOKS speciālistiem?

BALTU KOKS speciālisti veic visus meža apsaimniekošanai vai pārdošanai nepieciešamos pakalpojumus:

Juridiskā palīdzība mežsaimniecībā;

Meža apsaimniekošanas cikla izstrāde;

Mežu, cirsmu un apaļkoku iepirkšana;

Cirsmu un mežu novērtēšana;

Mežu atjaunošana un stādīšana;

Meža izstrāde un jaunaudžu kopšana;

Meža kultūru un sastāva kopšana;

Robežu un kupicu atjaunošana;

Meža inventarizācija;

Cirsmas skiču sagatavošana;

Dokumentu sagatavošana ciršanas apliecinājuma iegūšanai;

Cirsmu stigošana un dastošana;

Apauguma novākšana no lauksaimniecības zemes.

Uzticams un godīgs darījuma partneris meža pārdošanā:

Augstākā un izdevīgākā cena – labākā cena tirgū;

Bezmaksas taksācija, pārdodot cirsmu;

Precīza novērtēšana un samaksa tūlīt pēc līguma parakstīšanas;

Bezmaksas juridiskā konsultācija un dokumentācijas sagatavošana;

Godīgs meža novērtējums atbilstoši patiesajai meža vērtībai;

Atbalsts sarežģītos jautājumos un vienkāršots pārdošanas process.

BALTU KOKS ir atvērts sadarbībai ar mežu īpašniekiem, kokmateriālu piegādātājiem un pircējiem. Katram tiek izstrādāts vajadzībām atbilstošs plāns, ievērojot likumdošanu, klienta vēlmes un vides kvalitātes prasības. Konsultācijas iespējamas gan klātienē, gan attālināti.

