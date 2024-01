Sociālā medija “X” lietotājs Igors Suško publicējis fotogrāfijas ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina slepeno māju, kas atrodas pie Ladogas ezera uz ziemeļiem no Sanktpēterburgas pie Somijas robežas.

Igors Suško raksta, ka īpašuma drošības perimetrs plešas līdz pat 4km², kas ir pielīdzināms dabas parka apmēriem. Drošā teritorija ir divreiz lielāka par Monako, un tajā ir ierīkota pretgaisa aizsardzība Pantsir-S1.

