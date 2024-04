Foto: Shutterstock

7 sieviešu izteiktas frāzes, kas var pilnībā sabojāt mīlēšanos







Kā zināms, daiļais dzimums ir krietni pļāpīgāks par vīriešiem, taču vairumā situāciju kungu pacietīgā klusēšana mūs lieki nesatrauc, ļaujot izrunāt visu, kas sakrājies uz sirds, un netiekot pārtrauktām. Tomēr ir situācijas, kurās klusēšana no tiesas ir zelts un liekām runām attiecīgajā mirklī nebūt nav vietas. Viena no tām ir laiks, kad ar savu mīļoto baudi intīmu tuvību. Gadījumā, ja apzinies, ka tev reizēm tomēr piemīt niķis pateikt ko lieku, lūk, frāzes, kas mīlēšanās laikā ir vīriešiem nepieņemamas un absolūti netīkamas!

1. “Vai tu tuvojies beigām?”

Mīlēšanās ir process, kura laikā arī stiprā dzimuma pārstāvji vēlas sajust savstarpējo saikni un izbaudīt intimitāti. Tādējādi jautājums par to, kad tad vienreiz sekss būs galā, acumirklī mazinās vēlmi procesu vispār turpināt.

Speciālisti iesaka šo jautājumu, kas reizēm patiešām var būt aktuāls, aizstāt ar frāzi “Gribu, lai tev kļūst labi!”. Tā vairos uzbudinājumu, nevis radīs sajūtu, ka skaiti sekundes, līdz vīrietis beidzot būs apmierināts un tu – brīva no viņa it kā apnicīgajiem pieskārieniem.

“Kad mana draudzene ir ieinteresēta, lai es ļaujos baudai, un redzu, ka dotajā mirklī tieši tas viņai ir visbūtiskāk, jūtos kolosāli. Taču, ja man tiktu uzdots jautājums, kad tad es visu būšu nodarījis… Visticamāk, beigas pienāktu tieši konkrētajā mirklī,” Haralds, 28 gadi, projektu vadītājs.

2. “Vai tev jau bija tā dzimumzīme?”

Protams, vīriešiem tīk sajust rūpes par sevi, tomēr, ja mīlēšanās laikā paziņosi par aizdomīgu ādas veidojumu, ko pirms nedēļas vēl neredzēji, viņš visdrīzāk sāks uztraukties par savu veselību, prātā sekundes simtdaļas laikā izdomās visbaisākās saslimšana un par mīlēšanos, noteikti vairs nespēs domāt tik aizrautīgi, kā pirms brīža. Nogaidi, līdz esat izbaudījuši procesu pavisam, un tad ierosini mīļotajam apmeklēt ādas speciālistu un pārbaudīt veselību, iesaka eksperti.

3. “Vai dzirdēji bērnu ieraudamies? Vai vari aiziet paskatīties, kas tur notiek?”

Arī vīrietis ir tikai cilvēks, un, protams, viņš piekritīs tavam lūgumam pārbaudīt, vai ar jūsu atvasīti viss ir kārtībā, neraugoties uz baudpilno mirkli, ko abi tieši dotajā brīdī izbaudāt. Tomēr viņa vēlēšanās pēc tam atgriezties un turpināt iesākto, visticamāk, būs gājusi mazumā. Lai novērstu sajūtu, ka jūsu attiecībās vairs nav vietas intimitātei un privātajai telpai, bet vien zīdaiņa pamperiem un runām par pirmajiem vārdiņiem, kā arī citām sadzīviskām niansēm, esi saprotoša un izvērtē savu rīcību. Iespējams, mazuļa raudas dzirdēji vien iedomās, ikdienā teju katrā situācijā pārlieku koncentrējoties uz savu atvasi, nevis sevi un mīļoto vīrieti.

“Laiks pēc mazuļa piedzimšanas un līdz viņa otrajam gadiņam bija grūts. Mana sieva tik ļoti koncentrējās uz bērna izjūtām un vajadzībām, ka aizmirsa ne tikai par mani, bet arī sevi. Priecājos, ka esam to pārdzīvojuši un atguvuši agrāko intimitāti. Kādu laiku man šķita, ka kļūs tikai sliktāk,” Reinis, 31 gads, jurists.

4. “Vai tev nešķiet, ka esmu pieņēmusies svarā?”

Vīrieši gultā nevērtē savas partneres auguma defektus, bet gan izbauda ādu un tās siltumu un maigumu. Bez tam – jautājumam par pieņemšanos svarā nav iespējams atrast korektu atbildi. Ja vīrietis atbildēs noliedzoši, uzskatīsi, ka viņš melo, bet, ja saņemsi apstiprinājumu savām bažām – apvainosies.

Ja tevi māc raizes par savu izskatu un zināma nedrošība, ieteicams to nedarīt zināmu mīļotajam. Tā vietā notici ikvienam viņa komplimentam un iemācies uz sevi palūkoties ar citām acīm. Kā zināms, sievietes pret savu izskatu ir daudz kritiskākas, turklāt vīrieši mūs novērtē vidēji par pieciem kilogramiem vieglākas, nekā esam patiesībā.

5. “Nē, tā nē! Ko tu dari?!”

Vairumam vīriešu viena no mīlēšanās labākajām daļām ir redzēt savu sievieti baudas virsotnēs. Ja tiešā tekstā pateiksi, ka partnerim kaut kas neizdodas, vari radīt viņam sajūtu un mazvērtības kompleksus, ka mīļotais ir pilnīgs nejēga un tu nemaz negribi turpināt ar viņu mīlēties. Tas var notikt pat tad, ja tā nemaz nedomā, tāpēc esi uzmanīga ar vārdu un izteikumu izvēli tik delikātajā situācijā!

Eksperti neuzkrītoši norādīt partnerim, kādi pieskārieni tev sagādā baudu, nevis kritizēt viņa sniegumu. Atceries, ka tieša pieeja šai situācijā var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.

“Mīlēšanās reizēm ir gandrīz kā šahs. Lai gan procesu izbaudu, ik pa brīdim kalkulēju, vai visu daru pareizi. Ja sieviete man pateiktu, ka viņai kaut kas nepatīk, tik tiešā veidā, justos pazemots. Domāju, pieeja ar pozitīvām atziņām ir krietni vien labāka un arī efektīvāka pat tad, ja konkrētajā mirklī nemaz nesaprotam, ko darām,” Jānis, 25 gadi, strādā auto nomā.

6. “Vai vari izdarīt to, kas man ļoti patika?”

Konkrētajā mirklī atbilde vīrieša prātā varētu skanēt šādi: “Kas, kas, KAS tas bija?!” Vīrieši ne vienmēr atceras, kura no neskaitāmajām lietām, ko viņi reiz izmēģinājuši, tev sagādājusi vislielāko baudu, tāpēc nebaidies būt konkrēta. Norādi, ko vēlies sajust, un informē partneri par savām izjūtām. Ar laiku viņš tavas vēlmes piefiksēs un zinās trikus, kā tevi apmierināt, bez īpaša pamudinājuma, teic eksperti.

7. “Virtuves sienas varētu nokrāsot dzeltenas. Kā šķiet tev?”

Ikviena zina, ka sadzīvisku jautājumu apspriešana, kamēr partneris vēlas gūt un sagādāt tev baudu, ir pati muļķīgākā lieta, ko darīt. Lai cik aktuāla tev mīlēšanās laikā nekļūtu kāda ideja, nogaidi ar tās apspriešanu līdz brīdim, kad vismaz gulēsiet viens otra skavās.

“Kādu laiku satikos ar it kā lielisku meiteni. Kad attiecības attīstījās līdz intīmai tuvībai, biju šokēts. Izrādās, viņa bija no pļāpīgajām! Ja sākumā domāju, ka tā bija vienreizēja dīvainība – runāt par remontu, kas jātaisa vannasistabā, brīdī, kad mīlējāmies, tad vēlāk sapratu, ka tāds ir viņas paradums. Lieki teikt, ka mēs vairs netiekamies,” Raivis, 28 gadi, projektu vadītājs.