Freimanis: Daudzi cilvēki dzīvo no algas līdz algai un nav rēķinājušies ar šādu cenu pieaugumu







“Es noteikti nebūtu pārsteigts, jo šai valdībai vai ar Kariņa smaidu sejā vai Reira kunga rūpju pārņemto seju būtu problēmas pateikt, ka valdība šobrīd neko palīdzēt nevar,” par palīdzību iedzīvotājiem energoresursu cenu kāpuma laikā savas domas izklāsta sociologs, “Latvijas Fakti” vadītājs Aigars Freimanis.

Valdība jau esot publiski paudusi, ka ar palīdzēšanu nodarbosies pašvaldības un valdība tad kaut ko kompensēšot.

“Runu ir daudz, bet tā bumbiņa tiek lidināta no vienas puses uz otru,” soicologs norāda.

Viņš iezīmē, ka šobrīd valdība var atļauties vilcināties, jo rēķini cilvēkiem dažādās vietās atnāk citos laikos, pieaugums cenās visur nav vienāds, ne visa sabiedrība uzreiz uzjūt strauji cenu kāpumu.

“Iedomājaties cilvēkus, kuri dzīvo no ļoti maziem ienākumiem vai daudzbērnu ģimenes, kas ir nevienlīdzīgā stāvoklī nostādītas dažādu objektīvu apstākļu dēļ. Valdības palīdzība vienmēr ir tikai solījumu līmenī, es nezinu, kas būs,” Freimanis saka.

Viņš arī netic grandiozām ielu manifestācijām, jo pensionāri jau neizies ielās protestēt ar mietiem rokās!

Cilvēki, viņaprāt, iegrims apātijā, nemaksās rēķinus, vienkārši dzīvos nost.

“Apmēram trešdaļa pensionāru grib justies kā vidusšķiras cilvēki. Viņi tā jūtas tajā brīdī, kad norēķinās par visiem rēķiniem un paēd. Tas nozīmē, ka pensijai jābūt ne 250 eiro. Bet es domāju, ka ir daudzi citi cilvēki, kuri dzīvo no rokas mutē jeb no algas līdz algai, kuri nav rēķinājušies ar šādu cenu pieaugumu!” Freimanis saka.

Jau ziņots, ka valsts līdz aprīļa beigām kompensēs 50% no elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma izmaksām elektroenerģijas galalietotājiem, paredz šodien valdībā atbalstītie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātie grozījumi likumā “Par piesārņojumu” un Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātie grozījumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos.

Grozījumi paredz no šā gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.aprīlim kompensēt elektroenerģijas galalietotājiem 50% no elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma izmaksām. Īstermiņa kompensācija, kas mazinās elektroenerģijas cenu pieauguma tūlītējās negatīvās sekas gan privātpersonām, gan juridiskajām personām, tiek paredzēta no emisijas kvotu izsoļu ieņēmumiem.

Kopā ar jau iepriekš valdības apstiprināto elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) samazinājumu, šis risinājums dos iespēju atkarībā no lietotāju grupas un patēriņa apjoma gandrīz uz pusi samazināt elektroenerģija gala izmaksu pieaugumu, kas ir izveidojies kopš gada sākumu.

Piemērotais elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums neietekmē atbalstu, kas tiek piešķirts saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, piemēram, atbalsts aizsargātajiem lietotājiem vai vakcinētajiem senioriem.

EM uzsver, ka šī risinājuma ietvaros netiek mainīti sistēmas pakalpojumu tarifi un netiek mazināti elektroenerģijas sistēmas operatora ieņēmumi par sniegto sistēmas pakalpojumu, bet maksājums par sistēmas lietotāju saņemtajiem pakalpojumiem noteiktajā laika periodā tiek vienādās daļās pārdalīts starp sistēmas lietotāju un valsti. Maksājuma samazinājums elektroenerģijas lietotājam ierosināts tādā apjomā, lai tas nodrošinātu plānoto ekonomisko efektu, kā arī ņemot vērā Igaunijas pieredzi līdzvērtīgā jautājumā.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem lietotājiem, noteikumi nosaka, ka arī lietotājam, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, operatora piemēroto sistēmas pakalpojuma maksājuma samazinājumu jāattiecina uz saviem apakšlietotājiem.

Elektroenerģijas izmaksu kompensācijai tiek paredzēti 77 894 000 eiro no emisijas kvotu izsoļu ieņēmumiem. Atbilstoši grozījumiem likumā visiem sistēmas operatoriem minētajā periodā ik mēnesi visiem saviem klientiem jāpiemēro kompensācija sistēmas pakalpojuma izmaksām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ko tālāk rēķinos piemēro arī elektroenerģijas tirgotāji saviem klientiem – elektroenerģijas galapatērētājiem. Savukārt sistēmas operatoriem līdz kārtējā mēneša 15. datumam būs jāsagatavo rēķins par iepriekšējā norēķinu periodā piemēroto sistēmas pakalpojuma izmaksu kompensāciju, ieskaitot PVN, ko valsts apmaksās līdz mēneša beigām.

Viens no Eiropas Komisijas piedāvātajiem īstermiņa atbalsta pasākumiem ir vispārējs valsts atbalsts, kas samazinātu enerģijas izmaksas visiem enerģijas tiešajiem lietotājiem, uzsverot, ka šāds pasākums ar tūlītēju ietekmi var tikt daļēji finansēts no ieņēmumiem, kas gūti no emisijas kvotu izsolīšanas.

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) ir Latvijas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir mazināt klimata pārmaiņas un nodrošināt pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” vēl būs jāpieņem Saeimā.

Kā ziņots, novembrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniegusi jaunu vēsturisko maksimumu – 125,39 eiro par megavatstundu (MWh), liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.