Politiķis un advokāts Aldis Gobzems

"Gāju pa ielu un sajutu, kā ir tad, kad ir brīvība": deputāts Aldis Gobzems devies prom no Latvijas







Pirms dažām dienām deputāts Aldis Gobzems savus soctīklu “sekotājus” informēja – viņš ir devies prom no Latvijas un atrodas Londonā.

Vietnē “Facebook” viņš raksta (nerediģēts teksts – red.):

“Labrīt. Esmu Londonā. Anglijā. Šeit ir liela mūsu valsts piederīgo diaspora. Kā parasti vējains, lietus. Vakar skrēju krosu ap Haidparku (starp citu pilns parks bija ar man līdzīgajiem gan jauniem, gan veciem, viena meitene man uzsmaidīja pie trešās satikšanās, nepazīstami ļaudis saka labrīt viens otram, tur bija arī pilns ar suņiem, bērniem, un turpat netālu ļaudis stāvēja rindā. Nē, ne uz zemo cenu veikalu Lidl, bet uz muzeju.

Frensis Bēkons tika izstādīts. Kafejnīcas un krodziņi pilni, dzīve kūsā. Pārtika veikalā, šķiet, tikpat dārga, cik pie mums. Uz ielas gan būs dārgāk. Bet ne par to.

Ir viena cita lieta, ko es sajutu. Londonā esmu bijis daudzreiz. Bet šoreiz īpaši to sajutu, jo varbūt tam pievērsu uzmanību vairāk kā citreiz New Bond Street. Iegāju arī kādā veikalā, skriešanas botas apskatīt, četri stāvi, pilns ar ļaudīm, dīdžejs spēlē Vitnijas Hjūstones I Wanna Dance With Somebody.

Ziniet, man neko nevajadzēja. Es nenopirku nevienu šmotku, tikai savas mīļākās smaržas. Jo citur nekur to vienkārši nav.

Gāju pa ielu un sajutu, kā ir tad, kad ir brīvība. Īsta. Ziniet, es jutos laimīgs, tajā vējā. Un tad es iedomājos par Latviju. Es ticu, ka vienu dienu man izdosies Latviju padarīt tikpat brīvu. Tāpēc es esmu politikā.”