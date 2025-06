Foto: LETA/ Ieva Leiniša

Jaunievēlētā Saeimas deputāte Maija Armaņeva iepriekš biija zināma kā stiliste, blogere un ietekmele, kura vairākkārt nonākusi sabiedrības uzmanības centrā saistībā ar dažādiem skandāliem, vēsta portāls jauns.lv.

Nopirkti sekotāji, uzpūsts bizness

2019. gadā ietējo ietekmeru nežēlastībā krita Latvijas Blogeru un Influenceru asociācijas izveidotāja un vadītāja, skaistuma blogere Maija Armaņeva. Tiešāk un netiešāk viņas darbības apspriež vairāki valstī zināmi influenceri, bet neapmierinātības maisam galu vaļā parāva Armaņevas reakcija uz zīmola “Madara Cosmetics” jauno kosmētikas līniju, kur it kā nozagtas un neapmaksātas viņas idejas. Taču pašai Maijai par notiekošo ir savs viedoklis, proti, viņa tiek nomelnota un apmelota speciāli.

Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas vēstnese

2020. gadā Armaņeva kļuva par Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas “Uzticies pārbaudot!” vēstnesi, lai informētu par drošiem skaistumkopšanas pakalpojumiem. Šis lēmums izraisīja sabiedrības sašutumu, jo Armaņeva iepriekš bija paudusi viedokļus, kas tika uzskatīti par maldinošiem attiecībā uz Covid-19. Kritiķi norādīja uz viņas iepriekšējiem apgalvojumiem par pandēmijas noliegšanu un iebildumiem pret masku lietošanu.

Īrijas nometne par valsts līdzekļiem

2019. gadā Armaņeva kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju devās uz Īriju, lai mācītu bērniem par stilu un modi. Šis ceļojums tika apmaksāts no valsts līdzekļiem, kas izraisīja sabiedrības neapmierinātību, ņemot vērā viņas iepriekšējos skandālus un reputāciju.

Nepareiza fotogrāfiju izmantošana

2021. gadā Armaņeva tika apsūdzēta par aģentūras “LETA” fotogrāfa Edija Pālena fotogrāfiju izmantošanu viņas sociālajos tīklos bez atļaujas. Kad fotogrāfs mēģināja sazināties ar viņu, viņa liedza iespēju rakstīt komentārus pie attiecīgajiem ierakstiem.

Izglītība un profesionālā darbība

Maija Armaņeva dzimusi 1983. gada 4. novembrī Rīgā. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē Latvijas Universitātē 2009. gadā. No 2003. līdz 2015. gadam viņa strādāja kā personīgā stiliste, bet vēlāk pievērsās pilna laika blogošanai un ietekmētājas darbībai. Viņas blogā tiek apskatītas tēmas par modi, skaistumu un dzīvesstilu.

Maija Armaņeva ir bijusi kandidāte vairākās vēlēšanās no partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV). 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās viņa startēja no šīs partijas, taču netika ievēlēta. Tomēr viņa ieguva “mīksto mandātu” un kļuva par deputāta palīdzi, kas nozīmē, ka viņa var kļūt par deputāti, ja kāds no ievēlētajiem deputātiem noliks mandātu .

2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās viņa atkal kandidēja no LPV saraksta, bet netika ievēlēta. Viņa ir aktīvi piedalījusies arī 2025. gada pašvaldību vēlēšanās Rīgā, kur viņa bija LPV saraksta dalībniece .

Uzreiz pēc ievēlēšanas, “Instagram” profilā, kuram ir vairāk nekā 67 tūkstoši sekotāju, Armaņeva lika noprast, ka par savu darbošanas Saeimā ar medijiem nerunās. “Visa turpmākā informācija sakarā ar manu Saeimas darbu būs atrodama manos sociālajos tīklos – no komunikācijas viedokļa nekas nemainās, kā arī aicinu medijus un žurnālistus ņemt informāciju no šī pirmavota. Paldies,” viņa paziņoja.