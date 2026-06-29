Foto: Nirmal Purja / AFP / Scanpix / LETA

Ģeogrāfijas grāmatas mums meloja? Everests nav rekordists – ir kalns, kas ir par to stipri augstāks 0

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LA.LV
18:02, 29. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Tradicionāli par augstāko punktu uz mūsu planētas tiek uzskatīts Everests Himalaju kalnos, taču šis priekšstats nav pilnīgi precīzs. Viss ir atkarīgs no tā, kādu mērauklu mēs izmantojam un ko tieši uzskatām par kalna sākumu. Ja par atskaites punktu izvēlas kalna pamatni, nevis jūras līmeni, pasaules rekordists būs pavisam cits gigants.

Kāpēc Everesta augstums ir mānīgs?

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Ierastā pieeja, kurā kalna augstumu mēra no jūras līmeņa, neatspoguļo pilnīgu patiesību par kalnu grēdu patiesajiem izmēriem. Fakts ir tāds, ka Everests atrodas uz augstkalnu plato pašā kontinenta sirdī, skaidrots portālā twojapogoda.pl.

Tā patiesais augstums no kalna pamatnes līdz pašai virsotnei ir tikai no 3650m – 4650m (atkarībā no tā, no kuras nogāzes mērījums tiek veikts).

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Tas nozīmē, ka vairāk nekā pusi no Everesta it kā iespaidīgā augstuma patiesībā veido kontinentālās plātnes paaugstinājums, uz kura šis kalns vienkārši “uzsēdies”.

Mauna Kea – apslēptais titāns

Tikmēr Havaju salās atrodas vulkāns Mauna Kea. Tā augstums virs jūras līmeņa ir tikai aptuveni 4207m, un šis kalns atrodas tieši okeāna krastā. Patiesībā visa sala ir viena milzīga kalna virsotne, kas izvirzās no okeāna dzelmes.

Ja Mauna Kea augstumu rēķinām nevis no jūras līmeņa, bet gan no tā faktiskās pamatnes Klusā okeāna dibenā, kopējais augstums sasniedz aptuveni 10 200m. Tas ir par vairāk nekā 1300m vairāk nekā Himalaju slavenākajai virsotnei.

Uzskatāms salīdzinājums

Everestu un Mauna Kea var salīdzināt ar diviem cilvēkiem. Viens no tiem, Everests, ir bērns, kurš ir uzkāpis augstā kalnā un no turienes sauc, ka ir garākais cilvēks pasaulē. Savukārt Mauna Kea šajā salīdzinājumā ir ļoti garš pieaugušais, kurš stāv ezera dibenā un atrodas līdz krūtīm ūdenī, no lejas klusībā vērojot bērnu kalnā. Nav grūti saprast, kurš no viņiem patiesībā ir raženāks.

Lai gan Everests joprojām saglabā savu titulu kā augstākā virsotne virs jūras līmeņa, Mauna Kea ir pārliecinošs uzvarētājs kopējā augstuma ziņā. Šis fakts būtiski maina mūsu uztveri par ģeogrāfiskajiem rekordiem un liek mums uz dabas spēkiem paskatīties pilnīgi citā gaismā.

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