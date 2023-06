Everests, Himalaji. Foto. Ang Tashi SHERPA / AFP

VIDEO. Klimata izmaiņas. Everests ir sācis izžūt, kļuvis "sauss un akmeņains" – liecina alpīnista-rekordista daudzu gadu laikā veiktie novērojumi







Himalajos, pasaules augstākajā kalnā, Everestā, sniega paliek arvien mazāk un mazāk, Everests kļūst “sauss un akmeņains”, to atklāja britu alpīnists Kentons Kūls, kurš maija beigās veica savu 17. kāpienu pasaules augstākajā virsotnē. Tas ir rekords ārzemniekiem.

49 gadus vecais Kūls, kurš 2004. gadā pirmo reizi uzkāpa 8849 metrus augstajā virsotnē, sacīja, ka šis milzu kalns šobrīd sācis burtiski izžūt. “Ja salīdzina ar divtūkstošo gadu sākumu, tad tolaik bija daudz vairāk sniega. Tas mainās katru gadu,” viņš sacīja aģentūrai Reuters intervijā Katmandu pēc atgriešanās no savas rekorda uzstādīšanas ekspedīcijas.

Kūls pēc šā kāpiena atklāja, ka līdz šim kalnos nebija redzējis tādus akmeņu nogruvumus, kādus viņš redzēja šoreiz ceļā uz Everesta virsotni. “Tas parāda, cik kalns kļuvis sauss.

Es domāju, ka tas ir nokrišņu trūkuma un sniegputeņu trūkuma dēļ. Tā varētu būt globālā sasilšana vai jebkādas vides izmaiņas,” viņš norādīja.

Klimata zinātnieki apgalvo, ka pēdējo 100 gadu laikā Zemes temperatūra ir pieaugusi vidēji par 0,74 grādiem pēc Celsija. Tomēr sasilšana visā Himalaju reģionā ir bijusi lielāka nekā vidēji pasaulē.

Amatpersonas paziņojušas, ka Nepālas vidējā

temperatūra katru gadu pieaugusi par 0,06 grādiem pēc Celsija skalas, jo tā atrodas starp Indiju un Ķīnu, kas ir divas no lielākajām vides piesārņotājiem pasaulē.

Kūls atklāja, ka viņa 17. kāpiens Everestā varētu nebūt pēdējais un viņš plāno atgriezties kalnos nākamgad. Tomēr alpīnists izteica vēlmi pēc diviem līdz trim gadiem atvadīties no Everesta.

Viņš plāno vēl uzkāpt Nepālā Kančenjungas kalnā, kas ir trešā augstākā virsotne pasaulē ar 8586 metriem un 8481 metru augstajā Makalu, kas ir piektā augstākā virsotne.

WATCH: British climber Kenton Cool, who made his 17th ascent of Mount Everest, said that the world’s highest peak is losing snow https://t.co/mbXKPCb8rD pic.twitter.com/HAk5rIcvx1 — Reuters (@Reuters) May 28, 2023