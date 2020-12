Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Foto: Valdis Semjonovs

Gerhards: Paredzama būtisku līdzekļu novirzīšana bioloģiskajai lauksaimniecībai Ieteikt





Par bioloģisko lauksaimniecību nepieciešams izglītot gan lauksaimniekus, gan sabiedrību, lai Latvijā attīstītu bioloģiskās lauksaimniecības nozari, ceturtdien bioloģiskās lauksaimniecības konferencē “Tālredzīgi un saskaņā ar dabu” sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA).

Viņš pauda, ka valstij ir jāizdara viss nepieciešamais, lai šos zināšanu līmeņus celtu un izmantotu savas veselības un vides apstākļu uzlabošanai.

Gerhards atzīmēja, ka, no vienas puses, Latvija var būt gandarīta par to, kas pašlaik notiek bioloģiskās lauksaimniecības nozarē, tomēr, no otras puses, ministrs uzrunā akcentēja, ka bioloģiskajā pārstrādē nonāk tikai daļa produktu no visas saražotās primārās lauksaimniecības produkcijas, daļai produkcijas tiekot pārstrādātai kā konvencionālajai pārtikai.

Tādēļ jāliek uzsvars uz sadarbības un kooperācijas iespēju izmantošanu, lai tādā veidā stiprinātu bioloģisko lauksaimnieku attīstību.

“Šā gada sākumā bija 4200 bioloģisko saimniecību ar kopējo zemes platību gandrīz 300 000 hektāru jeb gandrīz 15% no kopējās lauksaimniecībai izmantojamās zemes platības. Mums ir tādi brīnišķīgi piemēri kā “Aloja Starkelsen”, kas ir kļuvis par vienu no lielākajiem bioloģiskās kartupeļu cietes ražotājiem pasaulē.

Mums ir labi piemēri – “Tukuma piens” un “Dobeles dzirnavnieks” -, kas strādā, lai radītu kvalitatīvu jau bioloģisko gala produktu, kas nonāk līdz cilvēkiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas,” sacīja ministrs.

Tāpat ministrs norādīja, ka bioloģiskās lauksaimniecības izaugsmei ļoti svarīgs ir Eiropas Savienības (ES) sniegtais finansējums, kas iepriekšējā plānošanas periodā bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai bija 194 miljoni eiro.

“Kopš iestāšanās ES, tieši šis plašais atbalsts no Kopējās lauksaimniecības politikas ir bijis būtisks atbalsts un veicinājis bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. Arī nākamajā plānošanas periodā paredzam būtisku līdzekļu novirzīšanu bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Man ir gandarījums par to, ka bioloģisko lauksaimnieku pārstāvji ļoti aktīvi piedalās Latvijas stratēģiskā plāna izstrādē ar savām idejām un priekšlikumiem,” teica zemkopības ministrs.