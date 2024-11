Gobiņš: “Krievija tiek sasista lupatās. Tas ir vienīgais veids, kā nākotnē Eiropā dzīvot droši” Ieteikt







TV24 raidījumā “Globuss” izskanēja interesanti viedokļi par Eiropas politiku un tās spēju mācīties no vēstures kļūdām. Diskusijā piedalījās Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents, kurš uzsvēra nepieciešamību Eiropai kritiski izvērtēt savas kļūdas, īpaši attiecībā uz attiecībām ar Krieviju. Viņa viedoklis iezīmēja gan Eiropas valstu līdzšinējās politikas nepilnības, gan iespējas veidot spēcīgāku un drošāku nākotni.

Vēsturisko kļūdu atkārtošanās draudi

Andris Gobiņš noradīja, ka, viņaprāt, Eiropas spēja mācīties no vēstures nereti izrādās nepietiekama. “Diemžēl cilvēki no vēstures gaužām maz mācās,” uzsvēra Gobiņš, akcentējot Vācijas ieilgušo tuvību ar Kremli. Šī sadarbība jau iepriekš izpelnījusies kritiku no tādiem cilvēkiem kā bijušais austrumvācu brīvības cīnītājs Marko Martins. Gobiņš aicināja Vāciju pārskatīt savu vēsturi un distancēties no politikas, kas ilgstoši atbalstījusi Krievijas intereses.

“Ja tu neatskaties kritiski uz neseno vēsturi, tad tu nespēj darīt nākotnē labāku un kvalitatīvāku darbu,” viņš uzsvēra. Šāds aicinājums izskanēja kontekstā ar Vācijas sociāldemokrātu saistību ar Kremļa naratīviem, kas, pēc Gobiņa vārdiem, maskējas kā “miermīlīgi” piedāvājumi, bet patiesībā legalizē Krievijas noziegumus – slepkavības, izvarošanas un bērnu deportācijas.

Baltijas un Ziemeļvalstu loma Eiropas nākotnē

Diskusijā tika uzsvērts, ka Eiropas politiskā smaguma centrs pārvietojas uz Austrumeiropas valstīm: “Eiropas lēmumu pieņemšanas un smadzeņu centrs ir pārvirzījies no Vācijas un Francijas uz Polijas, Baltijas valstu un Ziemeļvalstu pusi.” Šīs valstis pierādījušas savu nelokāmo nostāju attiecībā uz atbalstu Ukrainai un aktīvu darbību Krievijas agresijas ierobežošanā.

Viņš arī izteica cerību, ka Latvijas valdība un politiķi starptautiskajā sadarbībā saglabās stingru mugurkaulu. “Viss koncentrējas uz bruņojuma piegādēm Ukrainai, lai Krievija tiek sasista lupatās. Tas ir vienīgais veids, kā nākotnē Eiropā dzīvot droši,” savu nolokāmo viedokli pauda Gobiņš.

Nepieciešamība pēc rīcības un izlēmības

Gobiņš aicināja Eiropas līderus izvairīties no lielvalstu “vienošanās”, kas varētu nākt par labu Krievijai, bet grautu reģiona drošību: “Tādu vienošanos nedrīkst pieļaut.” Eiropai ir jāizvērtē sava rīcība un jāmācās no vēstures, lai veidotu stabilu nākotni. Kā norādīja Gobiņš, tas prasa kritisku atskatīšanos uz pagātni, aktīvu atbalstu Ukrainai un stingru mugurkaulu pret Krievijas agresiju. Eiropas nākotne ir atkarīga no tās spējas pieņemt gudrus, izlēmīgus lēmumus un rīkoties atbilstoši vērtībām, kas aizsargā brīvību un mieru.

