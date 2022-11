Foto: reuters/scanpix/ leta

Futbola grandu dueļi Eirokausos







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Notikusi UEFA Čempionu līgas un UEFA Eiropas līgas futbolā astotdaļfinālu izloze, kurā izveidojās vairāki ļoti intriģējoši dueļi.

Čempionu līgā izslēgšanas spēļu jeb “play off” pirmajā kārtā tiksies abas iepriekšējās sezonas finālistes – “Liverpool” no Anglijas un Madrides “Real” no Spānijas. Maija beigās Sent­denī stadionā Parīzē notikušajā finālmačā ar 1:0 uzvarēja madridieši, 14. reizi kluba vēsturē izcīnot Eiropas labākā futbola kluba titulu.

Tagad viens no finālistiem apstāsies jau “play off” pirmajā kārtā. Astotdaļfinālā gaidāms vēl viens grandu duelis, jo izlozei labpatika savest kopā Parīzes “Saint-Germain” no Francijas un Minhenes “Bayern” no Vācijas. Šīs komandas Čempionu līgas finālā spēlēja 2020. gadā, uzvaru ar 1:0 svinot bavāriešiem. Ir vēl daži ļoti intriģējoši dueļi – Londonas “Chelsea” tiksies ar Dortmundes “Borussia”, “AC Milan” ar Totenhemas “Hotspur”. Arī UEFA Eiropas līgā, kas ir otrs nozīmīgākais turnīrs Eirokausos, būs viens grandu duelis – spāņu “Barcelona” pret angļu Mančestras “United”.

Izloze notika arī UEFA Konferences līgā, kur šosezon grupu kārtā spēlēja Latvijas čempionvienība “RFS”. Rīdzinieku pretiniece Florences “Fiorentina” pirmajā izslēgšanas kārtā tiksies ar Portugāles vienību “Braga”, savukārt grupā uzvarējusī Stambulas “Bašakšehir” izslēgšanas spēlēs sāks no otrās kārtas.

Eirokausos šobrīd gan būs ilga pauze, jo pavisam drīz Katarā sāksies Pasaules kausa izcīņa. Čempionu līgā, Eiropas līgā un Konferences līgā spēles atsāksies februārī. Čempionu līgas fināls šosezon plānots 10. jūnijā Stambulā.