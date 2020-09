Raimonds Krollis (priekšplānā) ir viens no jaunākajiem debitantiem Latvijas futbola izlases vēsturē. Foto: Darrin Zammit Lupi/REUTERS/SCANPIX/LETA

Vairāku uzbrucēju izkrišana no ierindas sarūpēja iespēju Latvijas futbola izlasē 18 gadu vecumā debitēt Raimondam Krollim. “Metta” uzbrucējs šosezon virslīgas čempionātā ar astoņiem gūtiem vārtiem ir rezultatīvākais latvietis ar labu potenciālu kļūt par spēcīgu futbolistu.

Patīkams pārsteigums

Iepriekšējā nedēļa Raimondam Krollim izvērtās pārsteidzoša – viņš gatavojās debijai Latvijas U-21 izlasē, taču ceturtdienas vakarā saņēma izsaukumu uz pieaugušo valstsvienību un svētdien UEFA Nāciju līgas spēlē viesos pret Maltu devās komandas sākumsastāvā. “Nebiju gaidījis izsaukumu, patīkamas sajūtas. Komandā iejutos pārsteidzoši viegli, visi draudzīgi.

U-21 izlasē arī biju tikai uz trim treniņiem, bet uzstādījumi bija diezgan līdzīgi. Treneri Aleksandrs Basovs un Dainis Kazakevičs savā starpā komunicē,” “Latvijas Avīzei” teic Krollis.

Par iekļaušanu sākumsastāvā viņam pateikts trīs četras stundas pirms spēles. “Nedaudz biju pārsteigts, domāju, ka nākšu uz maiņu. Satraukums mazliet bija, bet zināju, ka tas nepalīdz, jānomet. Izejot laukumā – viss kārtībā,” atminas uzbrucējs.

Debijas mačā viņam bija arī teicama iespēja gūt vārtus, taču no tuvas distances vārtsargu pārspēt neizdevās. “Ātrāk vajadzēja pieņemt lēmumu, līdz pēdējam domāju – sist vai piespēlēt, pacēlu galvu, domāju piespēlēt, viss bija aizvērts, pazaudēju bumbu uz sekundi, un sitiens sanāca nekāds,” skaidro uzbrucējs.

“Mans darbs ir gūt vārtus – ja neizdodas, spēli vērtēju kā negatīvu. Lidojot atpakaļ uz Latviju, šis moments griezās pa galvu, taču nākamajā dienā vairs ne. Jāaizmirst, nedrīkst sevi morāli sagraut. Jāturpina strādāt, lai nākotnē iesistu.”

Spēles temps un intensitāte bijusi līdzīga kā Latvijas čempionātā, Krollis uzskata, ka Maltas futbolisti virslīgas tabulā varētu būtu aptuveni vidusdaļā.

Interese ārzemēs

Pagājušajā sezonā Latvijas čempionātā Raimonds Krollis 25 spēlēs guva piecus vārtus, šosezon 16 mačos jau ir astoņi. Taču par rezultatīvākā latviešu spēlētāja statusu viņš sajūsmu nepauž, uzsverot, ka kopējā sarakstā ir sestais. Spēlētāja mērķis – kādu dienu nokļūt iemīļotajā Anglijas vienībā Londonas “Arsenal”.

Par jauno latvieti interesi izrādījušas vairākas ārvalstu vienības – viņš bijis atrādīties portugāļiem Lisabonas “Sporting”, Beļģijas “Genk”, Nīderlandes “PEC Zwolle”. “Metta” ierasti nav steigusies ar audzēkņu pārdošanu. “Esam vienmēr atvērti, ja tas ir labs variants spēlētājam, kur turpināt attīstīties,” uzsver “Metta” ģenerālsekretārs Ģirts Mihelsons.

“Jāsaprot, cik ļoti klubs viņu vēlas – “Sporting” uzaicināja, patrenējās, pateica, ka sekos līdzi. Pagaidām ir tādā līmenī. Raimonds ir pietiekami piezemēts, saprot, ka jāturpina trenēties, un tad, kad tiks galā ar spēcīgāko komandu aizsargu līniju, jautājumi risināsies stipri aktīvāk.”

Brālis hokejists

Raimonds Krollis nāk no sportiskas ģimenes, tēvs jaunībā spēlējis hokeju, mamma trenējusies vieglatlētikā. Vecākais brālis Niks Krollis šobrīd studē ASV un spēlē hokeju koledžu čempionāta trešajā divīzijā.

“Bērnībā neilgu laiku biju hokejā un futbolā. Hokejā vairāk bija krievvalodīgie, es to tik labi nemācēju un nebija daudz draugu, bet futbolā bija arī puiši no bērnudārza laikiem, tāpēc izvēlējos futbolu,” atzīst Raimonds.

Šovasar viņš iestājās divās universitātēs – Latvijas Universitātē klātienes studijām biznesa vadībā, kā arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA neklātienē biznesa psiholoģijas studijām.

“Tagad ir pats sākums, redzēsim, kā izdosies apvienot. Latvijas Universitātē šai programmai nav tālmācības, līdz ar to, ja izdodas aizbraukt spēlēt uz ārzemēm, palieku bez augstskolas. Tāpēc iestājos arī RISEBA. Skolā ekonomika piesaistīja un sanāca, arī psiholoģija patīk, šie virzieni mani uzrunāja, un gribētu studēt. Skaidrs, ka kādā brīdī nāksies izvēlēties vienu augstskolu,” norāda Raimonds Krollis.

Vizītkarte. Raimonds Krollis

Dzimis 2001. gada 28. oktobrī

No bērnības trenējas futbola skolā “Metta”

Latvijas čempionātā šosezon 16 spēlēs guvis astoņus vārtus

Latvijas izlasē debitēja 6. septembrī spēlē pret Maltu

Septembrī uzsācis studijas Latvijas Universitātē un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA

Nobrieda vēlāk

Ģirts Mihelsons, “Metta” ģenerālsekretārs: “Vēlme sacensties un spēlēt futbolu Raimondam vienmēr ir bijusi. Psiholoģiskais briedums nāca nedaudz vēlāk, un tas pat bija labi. Pārējie bija iespringuši, viņš pusaudža gados bija rotaļīgs, nāca brīdis, kad vajadzēja kļūt nopietnākam un gūt vārtus, bet ar to neveicās, bija pārdzīvojumi. Esam ievērojuši, ka spēlētāji, kas vēlāk gūst panākumus, augšanas laikā ir piedzīvojuši un pārvarējuši krīzes momentus. Raimondam tādi bija vairāki – gan pusaudža gados, gan 2018. gadā, kad bija konflikti, nesaprašanās, bet vienmēr adekvāti to pārvarējis, spējis netaisnību norīt, pieņemt, ka tā bija, jāiet tālāk un jāpierāda no jauna. Latvijas izlases sastāvā viņš sevi veiksmīgi apliecināja. Protams, gaidījām vārtu guvumu, šoreiz nesanāca, bet viņš ir šim līmenim atbilstošs un nepieciešams. Priekšnosacījumi ir pietiekami labi, lai viņš kā futbolists kļūtu par kaut ko īpašu. Patīkami, ka ir uz pareizā ceļa.”