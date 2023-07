Foto: Zane Bitere, LETA

Gruzijas pilsonim piespriež cietumsodu saistībā ar trīs ļoti vērtīgu grāmatu izkrāpšanu no LNB Ieteikt







Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi cietumsodu Gruzijas pilsonim, kurš 2022.gada pavasarī palīdzēja izkrāpt no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) trīs vērtīgas grāmatas, tostarp, Aleksandra Puškina darbu, liecina publiski pieejamais tiesa spriedums.

Apsūdzības vērtējumā, vīrietis atbalstījis krāpšanu ievērojamā apmērā. Vīrietis sodu jau ir izcietis.

Vīrietis un vēl kāda persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, nolēmuši no LNB prettiesiski iegūt grāmatas. 2021.gada 27.novembrī apsūdzētais ieradās bibliotēkā, kur viņam tika noformēta un izsniegta lasītāja karte. Lai iegūtu detalizētu informāciju par konkrētām grāmatām, apsūdzētais deviņas reizes ieradās bibliotēkā un prasīja izmantošanai uz vietas trīs grāmatas, kuru vērtība noteikta 3551 eiro, 2807 eiro un 10 482 eiro.

Apsūdzētais, regulāri apmeklējot bibliotēku, veicis viņam izsniegto grāmatu apskati, fotogrāfēšanu un detalizētu izpēti, apzinoties, ka cita persona izdarīs noziedzīgu nodarījumu, prettiesiski iegūstot minētās grāmatas, teikts apsūdzībā. Pēc tam apsūdzētais iegūto informāciju par konkrētajām grāmatām tālāk nodeva savam līdzdalībniekam, tādā veidā sniedzot palīdzību noziedzīgā nodarījuma īstenošanai.

Kā liecina tiesas spriedums, līdzdalībnieks pēc informācijas iegūšanas no apsūdzētā 2022.gada 6.aprīlī ieradās bibliotēkā un, uzdodoties par citu personu, noformēja lasītāja karti. Nākamajās dienās līdzdalībnieks, izmantojot līdzi paņemto sarakstu, prasīja izmantošanai uz vietas grāmatas, par kurām apsūdzētais iepriekš bija sniedzis informāciju. 23.aprīlī līdzdalībnieks vēlreiz ieradās bibliotēkā un, kriminālprocesā precīzāk nenoskaidrotos apstākļos, noņēma no grāmatām to drošības elementus, pēc tam tās noslēpa zem apģērba un iznesa no bibliotēkas.

Tiesa apstiprināja prokuratūrā noslēgto vienošanos ar apsūdzēto un nozieguma atbalstītājam piesprieda brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem. Soda izciešanas termiņā ieskaitīt atrašanos aizturēšanā un apcietinājumā pavadīto laiku, tādējādi atzīstot, ka brīvības atņemšanas sods ir izciests. Apsūdzētais tika aizturēts 2022.gada 11.novembrī.

Tiesa nolēma konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā apsūdzētā arestētos naudas līdzekļus – 2890 eiro. Tāpat tiesa nolēma no apsūdzētā piedzīt kaitējuma kompensāciju 16 840 eiro apmērā.

Policija pie apsūdzētā bija atradusi virkni dažādu dokumentu, piemēram, viņa rīcībā bija Varšavas bibliotēkas karte, Slovākijas personas apliecība, Latvijas personas apliecība, Minhenes bibliotēkas lasītāja karte, Lietuvas Nacionālās bibliotēkas lasītāja karte, Francijas Nacionālās bibliotēkas karte, Ukrainas Nacionālās bibliotēkas karte, Gruzijas personas identitātes karte, Gruzijas radošo rakstnieku savienības apliecība un Gruzijas pase.

LETA jau rakstīja, ka bibliotēkā Mūkusalas ielā tika nozagtas vairākas vērtīgas grāmatas – 1829.gadā izdota Aleksandra Puškina grāmata “Poltava” (“Полтава”), 1913.gadā izdota Alekseja Kručjoniha grāmata “Protestēsim” (“Возропщем”) un nezināmā gadā izdota Alekseja Kručjoniha grāmata “Uzvara par sauli” (“Побѣда над Солнцем”).