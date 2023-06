Gundega Bidere: Lielākā daļa lauku suņu nekad netiek aizvesti pie vetārsta, savu dzīvi nodzīvo 2-4 metrus garā ķēdē Ieteikt







Beidzamajā laikā medijos un sabiedrībā īpaši aktualizējies jautājums par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, par atbildības uzņemšanos par saviem dzīvniekiem.

Šī bija arī viena no sarunas tēmām TV24 raidījumā “Preses klubs”. Sākotnēji tika aktualizēts jautājums par to, ka Civillikuma izpratnē dzīvnieks tiek uzskatīts par īpašumu, lietu, līdz ar to var nākties maksāt saimniekam kompensāciju, ja dzīvniekam, piemēram, eitanāzija veikta bez saimnieka piekrišanas.

Te gan situāciju precizē Māris Balodis, PVD ģenerāldirektors: “Lēmumu par eitanāziju tiešām var pieņemt tikai saimnieks. Bet, ja tas jau iet zem Dzīvnieku aizsardzības likumā paredzētajām cietsirdīgas izturēšanās pazīmēm, tad to var darīt arī PVD un Valsts policija.”

Arī Gundega Bidere, Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu ķepā” vadītāja, uzteic gan PVD, gan Zemkopības ministrijas iesaisti dažos beidzamajos gadījumos, kuros šīs iestādes pierādījušas spēju operatīvi reaģēt un piedalīties dažādās pārbaudēs.

Vienlaikus viņa vēlas parādīt dažādu situāciju aizkulisēs, snniegt reālāku skatu uz dzīvi. Piemēram, laukos daudziem dzīvniekiem ir tiešām grūta dzīve.

“Suņi, kas ir laukos, ķēdēs, nekad dzīvē nav aizvesti pie vetārsta. Daudzi savu dzīvi nodzīvo 2-4 metrus garā ķēdē. Viņus neved pie vetērsta. Labākajā gadījumā šos dzīvniekus likvidē nošaujot, bet pārsvarā viņus atstāj nomirt ķēdē, kas ir daudz smagāk gan šiem dzīvniekiem, gan apkārtējai pasaulei,” situāiju ieskicē dzīvnieku aizsardzības biedrības vadītāja.