HD videoattēls tieši cilvēka acī! Japāņu pētieki izveidojuši inovatīvu lāzera projekcijas sistēmu Ieteikt







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Japāņu Fukui universitātes pētnieki un uzņēmuma Seiren KST speciālisti izveidojuši miniatūru lāzera projekcijas sistēmu, kas spēj attēlot augstas kvalitātes HD videoattēlu uz tā dēvēto “viedo briļļu” stikliem vai tieši uz cilvēka acs tīklenes. Šīs sistēmas pamatā ir optiskais mehānisms, kura izmērs ir 8x4x3 milimetri, un ar integrētu RGB lāzera moduli un spoguļu sistēmu ar mikroelektromehāniskajiem pievadījumiem (MEMS).

Virzienu, kurā spogulis MEMS atstaro lāzera gaismu, var vadīt elektroniskā veidā, un tas jau savukārt dod iespēju ar skenēšanas paņēmienu projicēt augstas kvalitātes divdimensiju attēlu uz jebkuru vēlamo apgabalu. Un vēl bez RGB lāzera un spoguļiem MEMS šīs ierīces sastāvā ietilpst lāzeru diožu draiveru shēmas, baterija, mikrokontrolieris un viss pārējais nepieciešamais.

Viena no galvenajām problēmām, ar kuru nācās sastapties pētniekiem, bija no trim dažādiem atsevišķiem lāzeriem nākošās gaismas un staru apkopojuma kombinēšanas tehnoloģija, lai to visu sakopotu vienotā pilnvērtīgā koherentas gaismas starā.

Un to esot izdevies sa­sniegt, izmantojot trīs gaismas vadītājus, turklāt iekārtas izejai pieslēgts tikai centrālais jeb RGB zaļais gaismas vadītājs, savukārt sarkanais un zilais tajā ieiet precīzi noteiktos punktos.

Pētnieki paskaidrojuši, ka viņu nomērītā tāda savienotāja efektivitāte veidojot 97%, bet zudumu līmenis esot tikai 0,13 decibelu. Proti, no dažādiem lāzeriem nākošās gaismas plūsmas perfekti izlīdzinās viļņu vadītājā, radot vienīgo ideālo pilnkrāsu staru.

Lāzera iekārta spēj projicēt attēlu 1280×720 punktu izšķirtspējā, un šo pašu tehnoloģiju, veicot minimālas izmaiņas, var izmantot “viedo briļļu”, uz automašīnas vējstikla attēlu projicējošo HUD displeju un tamlīdzīgu ierīču radīšanai.

Bet, lai droši varētu projicēt attēlu tieši uz cilvēka acs tīklenes, būs nepieciešama smalkāka ierīces noregulēšana un dažādas papildu drošības ķēdes, kas neļaus lāzera diodēm veikt gaismas uzliesmojumus tādā jaudā, kas pārsniedz pieļaujamo. Tieši tas tad arī esot virziens, kurā patlaban turpina strādāt japāņu pētnieki.