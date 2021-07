Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 10. līdz 16.jūlijam: kādas vēlmes piepildīsies? Ieteikt







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 10. līdz 16. jūlijam:

Sestdiena, 10.jūlijs: šodien laikā no 10:15 līdz 10:55 palūdz savam eņģelim, lai viņš palīdz tev atrisināt ieilgušas problēmas.

Svētdiena: 11.jūlijs: sakārtot savas domas, tikt galā ar vētrainām emocijām palīdzēs saruna ar savu Sargeņģeli. Izdari to laikā no 09:25 līdz 10:15.

Pirmdiena, 12.jūlijs: saglabāt savu skaistumu un pievilcību nav viegls darbs. Bet to var palīdzēt izdarīt arī tavs Sargeņģelis. Palūdz viņam to no 10:16 līdz 10:58.

Otrdiena, 13.jūlijs: sakārtot un rast zelta vidusceļu attiecībās ar bērniem, izvairīties no strīdiem nākotnē palīdzēs tavs eņģelis, ja palūgsi to viņam laikā no 08:45 līdz 09:45.

Trešdiena, 14.jūlijs: tavā ticībā neradīsies šaubas, ja lūgsi par to savam Sargeņģelim. Izdari to no 10:15 līdz 10:55.

Ceturtdiena, 15.jūlijs: tie, kas nav tikuši skaidrībā ar savu nākotnes vīziju un dzīves ceļu – šī ir jūsu diena! Lūdziet padomu savam Sargeņģelim no 10:02 līdz 10:55.

Piektdiena, 16.jūlijs: lai tev neko nenodarītu ļaunas domas un skauģi, palūdz aizsardzību savam eņģelim laikā no 10:25 līdz 11:02.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.