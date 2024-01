Foto: Unsplash

Ieklausies savu draugu vārdos – viņi pateiks kaut ko svarīgu! Horoskopi 31. janvārim







Auns

Šodien tava lielākā problēma var būt izlemt, kādas krāsas apģērbu izvēlēties. Pārējam tavā dzīvē šodien nevajadzētu sagādāt nekādas grūtības.

Vērsis

Tu vari izjust akūtas alkas pēc skaistuma un estētikas. Labāk šodien izdarīt to, ko tu vēlies, un neatlikt savas vēlmes ne mirkli.

Dvīņi

Labāk ieklausies savu draugu vārdos – viņi tev pateiks kaut ko svarīgu. Lai gan ir arī citi informācijas iegūšanas veidi, un arī tos nevajadzētu atstāt novārtā.

Vēzis

Problēma, kuru tu sen jau esi uzskatījis par atrisinātu, negaidītu uzradīsies tavā priekšā atkārtoti. Un visā savā krāšņumā. Tev nāksies atkal papūlēties, lai to atrisinātu.

Lauva

Parasti uzvar pacietīgākie un aukstasinīgākie. Tavs gadījums nav izņēmums. Jo mazāk emociju šodien izrādīsi, jo labvēlīgāku pozīciju varēsi ieņemt.

Jaunava

Tu daudz domāsi par nākotni – gan savu personīgo, gan savu tuvinieku, gan vispār – cilvēces nākotni. Tev pat gribēsies lasīt dažādas grāmatas, kas ir par to. Un dari tā – ļaujies lasīšanas priekam.

Svari

Tu viegli pielāgosies jauniem apstākļiem, bet dažiem liksies no malas, ka tev tas nāk pārāk viegli un tu vari sastapties ar skaudību. Visprātīgākais, ko darīt – nereaģē uz šiem cilvēkiem. Problēmas ir viņiem, nevis tev.

Skorpions

Šodien tu būsi trauslāks nekā parasti, gan psiholoģiskā, gan fiziskā ziņā. Centies pasargāt sevi no caurvējiem un skandāliem.

Strēlnieks

Tev šodien var būt skumji secināt, ka viss ir citādi, nekā tu būtu gribējis. Taču saproti vienu – dzīve ir mainīga, un rīt atkal būs jauna diena, kas sniegs tev jaunas iespējas.

Mežāzis

Apkārtējie šodien uzstājīgi prasīs no tevis uzmanību. Esi apzinīgs un palīdzi tiem, kuriem to patiešām vajag. Un, ja tu izjūti nepatiku, pacenties, lai citi to vismaz neredz.

Ūdensvīrs

Lai sapnis uz visiem laikiem nepaliktu tikai sapnis, tev būs jāizdara vismaz daži minimāli centieni, lai pietuvotos saviem sapņiem. Sāc jau šodien!

Zivis

Ne visu šajā dzīvē var atjaunot. Atceries to, pirms dedzināsi aiz sevis visus tiltus. Ja gribi pierādīt savu taisnību, dari to saudzīgi un pat nedaudz viltīgi.