Ielu mākslinieks "Kiwie" par godu Gustavam Klucim radījis līdz šim lielāko "briesmoni"







Ielu mākslinieks “Kiwie” ir radījis lielformāta sienas zīmējumu Virķēnos, Valmieras novadā, kas ir veltījums latviešu māksliniekiem un konstruktīvisma avangarda pamatlicējiem Gustavam Klucim, kurš dzimis un jaunības gadus pavadījis Virķēnu apkaimē.

Kā aģentūru LETA informēja ielu mākslinieka pārstāvji, šis ir līdz šim lielākais “Kiwie” “briesmonis” ārpus Rīgas Latvijas robežās – darba izmērs sasniedz 140 kvadrātmetrus. Savukārt vieta izvēlēta, lai sekmētu Valmieras novada kā reģionāla kultūras centra tālāko attīstību, atgādinot par izciliem māksliniekiem, kuri dzimuši novada robežās.

Last weekend I had the opportunity to paint a tribute artwork to Gustavs Klucis 1895–1938, a central figure of Constructivism and pioneer of photomontage. #kiwie #kiwie1001 #streetart #muralart #graffiti #wallpainting pic.twitter.com/XOWfLf4gTZ — KIWIE (@KIWIE1001) September 27, 2021

Gleznojums tapis uz Virķēnu sporta zāles sienas, netālu no Virķēnu muižas. Sporta zālē savulaik trenējušies un spēlējuši tādi basketbolisti kā Kristaps Janičenoks, Andris Biedriņš, Dāvis un Dairis Bertāni, Rolands Šmits un citi. Nākamgad muižas apkārtni paredzēts papildināt ar vēl vismaz diviem lielformāta darbiem, kuros ielu mākslinieks pievērsīsies arī basketbola tēmai.





























Ielu mākslinieka pārstāvji atzīmēja, ka šo darbu “Kiwie” ir radījis, iedvesmojoties no Kluča darba “Dinamiskās pilsētas”, kas radīts pirms 100 gadiem un aplūkojams no visiem skata punktiem. “Kiwie” darba koncepts ir “Sometimes Up, Sometimes Down” – “kā jebkura cilvēka ceļš iet gan uz augšu, gan leju, svarīgi ir saglabāt spēju uz lietām paskatīties no dažādām pusēm”.















