Šonedēļ mediju un sabiedrības uzmanību piesaistījis uzņēmuma “Eiropas Dzelzceļa līniju” iepirkums sava autoparka atjaunošanai. Ir iecere par vienas automašīnas nomu maksāt 1100 eiro mēnesī. Uzņēmums “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir atbildīgs par “Rail Baltica” būvdarbiem Latvijā…

Tas viss novedis pie diskusiju ķēdes arī soctīklos, daudziem liekot apšaubīt arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darba efektivitāti.

Kāds “X” lietotājs uzdevis jautājumu KNAB: “Kāda ir KNAB rīcība, konstatējot, ka kāda iepirkuma specifikācijas ir rakstītas kādam konkrētam pretendentam, kā tas ir šajā gadījumā?”

Uz ko no dienesta oficiālā konta saņemta arī atbilde: “Iepirkumu uzraudzības biroja kompetencē ir izmeklēt gadījumus, kas saistīti ar iespējamu atklāta konkursa pielāgošanu konkrētam pretendentam. Savukārt, ja tas darīts, izmantojot koruptīvas metodes – KNAB. Ja KNAB saskatīs korupcijas riskus vai iestādes rīcībā nonāks kāda cita negatīva rakstura informācija, kas liecinās par iestādes kompetencē esošiem likumpārkāpumiem attiecīgā iepirkuma virzības gaitā, KNAB nekavējoties reaģēs.”

Žurnālists Ivo Butkevičs uz to reaģējis ar sekojošu piezīmi: “Es, protams, neesmu jurists, vienkāršs ekonomikas žurnālists, bet atveru vārdnīcu un izlasu, kas ir korupcija. Tad es atveru likumu un izdaru to pašu. Un tad es izlasu to tvītu. Jedritvai, kāds var paskaidrot, kā konkursa pielāgošana var notikt, neizmantojot koruptīvaa darbības?”

Es, protams, neesmu jurists, vienkāršs ekonomikas žurnālists, bet atveru vārdnīcu un izlasu, kas ir korupcija. Tad es atveru likumu un izdaru to pašu. Un tad es izlasu to tvītu. Jedritvai, kāds var paskaidrot, kā konkursa pielāgošana var notikt, neizmantojot koruptīvaa darbības? https://t.co/gIZxUO20C8 — Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) December 14, 2024

Uz ko atkal atbildējis KNAB: “Šāda situācija var rasties vairāku ar korupciju nesaistītu apstākļu dēļ, piemēram, nepietiekamas uzraudzības vai nepietiekami zinošu darbinieku iekļaušanas iepirkumu komisijas sastāvā dēļ.”

Pēc tam arī daudzi citi soctīklotāji dalījušies ar neizpratnes pilniem ierakstiem par šo situāciju, kurā KNAB, pēc iedzīvotāju domām, bijis jāreaģē citādi. Ieskatāmies arī citos viedokļos platformā “X”!

Jūs aptverat, kāda nauda tiek izgāzta par it kā korupcijas apkarošanu, valsts līdzekļu izšķiešanu, bet KNAB var pateikt, ka iepirkuma sarakstīšana 1 pretendentam nav viņu atbildība? 😨😖😡 pic.twitter.com/4JoYQZaUgT — rAIva (@nezobis) December 14, 2024

Sajūta, ka KNAB vairāk spēlē "futbolu" un savu darbu pēc būtības veic ļoti neefektīvi. Ja budžets 2023.g. bija 16M, tad noapaļojot sanāk 500K par ierosinātu kriminālprocesu un 1M par kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītu KP. Nav korekts KPI, bet kaut kā nu baigi pa tukšo. https://t.co/7E7ssoIYdM pic.twitter.com/eKAsWCMR6L — Ilmārs Poikāns (@ilmarmors) December 15, 2024

Man ir tāda aizdoma, ka likvidējot KNAB, valstī pilnīgi nekas sliktāk nepaliktu. Vai nu viss paliktu tā pat, vai pat lietas sāktu uzlaboties. Lielo korupciju tā pat mums palīdz noķert ārvalstu speciālisti, bet sīkā korupcija nav tā vērta, lai uzturētu KNAB. — Girts Trekters (@GirtsTrekters) December 14, 2024

KNAB nesaprot, kas viņu pašu likumā ir rakstīts un kas vispār ir korupcija. https://t.co/gymuQBvZvC pic.twitter.com/nTXy5g5iIX — Mārtiņš Kvēps (@martinskveps) December 14, 2024

Šodien daudzi kritizē KNAB, saka ka iestāde nestrādā u.tml.

Jā KNAB nav efektīvs un nevar tāds arī būt. Valstī ir 9 izmeklēšanas iestādes un vairākas no tām ļoti šaurā jomā. Līdz ar to efektīva korupcijas, organizētās noziedz. un citu valsts apdraudējumu apkarošana nav iespējama — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) December 14, 2024

Būsim tik stipri, lai būtu godīgi – KNAB strādāja, kamēr Strīķe, Jurašs u.c. bija kåda iespẽja; pēc tam viss beidzās…diemžēl https://t.co/kXnxPAoNFN — Baiba Strautmane (@BaibaStrautmane) December 14, 2024