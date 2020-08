Foto: Polina Viljuna un publicitātes, kolāža: Dina Antuma-Jansone

Vija Beinerte, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Dzīves gudrība

“Mākoņi gan aizsedz, taču neiznīcina sauli.” /Lavaters/

Grāmata

SPĒLE

Publicitātes foto

Katra satikšanās ar viņu ir notikums. Gudrs, harismātisks un neparedzams, šoreiz viņš neietin mani zīda mākonī, neliek ienirt klusuma upē un notrīsēt jūras tuvuma priekšnojautā, bet aicina uzspēlēt. Vispirms galda futbolu, tad fliperi un visbeidzot kādu videospēli.

Kad brīdi esam ļāvušies azartam, viņš sazvērnieciski nočukst: tas, ko mēs tikko darījām, nebija spēlē vien. Patiesībā mēs šķērsojām telpu, kas analogo civilizāciju šķir no digitālās. Esi sveicināta jaunā pasaulē – vieglā, ātrā, netveramā!

Un tad viņš man stāsta par to, kāpēc patiesība – viens no klasiskās pasaules svarīgākajiem jēdzieniem – piepeši ir kļuvusi nenoteikta un mainīga. Ka robežas ir izplūdušas. Ka problēmu risināšana tiek padarīta par partijām spēlē, kas paredzēta pieaugušajiem, kuri vienlaikus ir bērni. Jo šī taču ir spēle, tik vien kā spēle…

Alesandro Bariko, “The Game. Spēle”. No itāliešu valodas tulkojusi Dace Meiere. Grāmata – saruna. Grāmata – ceļojums. Atklāsme un brīdinājums. Jo stāsts nav par spēli, bet cilvēkiem.

Izstāde

SATIKŠANĀS GAISMĀ

Publicitātes foto

Visu augustu un vēl arī kādu laiku pēc tam Rīgas Sv. Pētera baznīcā skatāma Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 2019. gada laureāta Nugzara Paksadzes un stikla mākslinieces Andas Munkevicas izstāde “Satikšanās gaismā”. Divu spilgtu talantu un spēcīgu radošu enerģiju satikšanās krāsās un stiklā. Satikšanās brīnuma priekšnojautā, kas vieno un iedvesmo.

Koncerts

DŽEZS VECRĪGĀ

Publicitātes foto

Turpinot tradīciju, Mazās ģildes dārzā vēl divas ceturtdienas – 20. un 27. augustā – no pulksten 17 līdz 18 muzicēs Kārļa Vanaga un Dāvja Jurkas vadītais “City Jazz Big Band”. Programmā Glena Millera, Kaunta Beisija un Djūka Elingtona kompozīcijas, kā arī vairāki īpaši šim orķestrim rakstīti oriģināldarbi. Ieeja brīva.

Festivāls

BALTIC SEA DOCS

Foto: Valts Kleins

No 29. augusta līdz 6. septembrim notiks ikgadējais dokumentālo filmu forums “Baltic Sea Docs”. Programmā iekļauti astoņi pilnmetrāžas vēstījumi, kas aptver plašu tematisko spektru – no dziļi personiskiem stāstiem līdz lielajai politikai.

Pieskaņojoties sērgas diktētajiem noteikumiem, forums pa daļai pārcēlies uz virtuālo vidi, tādēļ visi programmā iekļautie darbi bez maksas un ar tulkojumu latviešu un angļu valodā no 1. līdz 6. septembrim būs skatāmi vietnē “filmas.lv”.

Filma

BABENKO. PASAKI, KAD ES MIRŠU

Publicitātes foto

Savu nāvi esmu jau izdzīvojis, tagad atliek uzņemt par to filmu. Tā aktieris un režisors Hektors Babenko esot teicis savai sievai aktrisei Barbarai Pazai, kad sapratis, ka laika ir atlicis pavisam maz. Barbara īstenoja vīra vēlmi – būt sava atvadu stāsta galvenajam varonim.

Hektoram bija trīsdesmit astoņi gadi, kad viņam diagnosticēja vēzi un veica kaula smadzeņu transplantāciju. Kopš tā brīža viņš nodzīvoja vēl trīsdesmit divus gadus. Visu šo laiku kino bija viņa terapija un pretsāpju līdzeklis. “Babenko” ir Barbaras pirmā pilnmetrāžas filma, taču vienlaikus arī Hektora pēdējais darbs. Filma par to, kā top filma. Par aiziešanu. Atgriešanos. Mūžību.

Skatāma foruma “Baltic Sea Docs” programmā.

Vērts izmēģināt!

STARP PUTNIEM UN MĀKOŅIEM

Kad pirmo reizi pacēlos gaisā ar paraplānu, sapratu – tā ir mīlestība uz mūžu. Smaids pa visu seju, un katra šūna gavilē priekā.

Pēc skata paraplāns ir līdzīgs izpletnim, tomēr ir būtiska atšķirība – ar to lec nevis no lidmašīnas, bet no kalna virsotnes, un pats lidotājs var ne tikai planēt, bet arī palielināt augstumu, turklāt stundām ilgi. Ja iemaņas ir apgūtas, iespējams lidot arī Latvijā, tikai te kalnu virsotni aizstāj ievilkšana ar trosi. Ja iemaņu nav, lidojumu var baudīt tandēmā ar instruktoru.

Labsajūtai

KINEZITERAPIJA

Kustības ir svarīga manas laimes formulas komponente. Dzīvojot piektajā stāvā, liftu nelietoju – pat tad, ja pirms tam stundu esmu noskrējusi ar skrituļslidām. Dzīvojot klusajā centrā, nelietoju arī sabiedrisko transportu – pat tad, ja man jādodas uz Purvciemu vai Ķīpsalu. Tāpēc biju priecīga uzzināt, ka Rīgā ir atklāts Dr. Bubnovska centrs, kur zinīgu speciālistu vadībā tiek praktizēta kineziterapija – unikāla kustībās balstīta metode, kas darbojas gan kā atveseļošanās kurss pēc traumām vai operācijām, gan arī preventīvi.

Dr. Bubnovska trīs pamata postulāti: katrs muskulis ir kā maza sirds, kas pumpē asinis; asinsvadus nospiež tevis paša miesa; vecums ir kājās. Īsāk sakot: esi lokans un kusties tik veikli, lai vecums netiek tev līdzi! Nolēmu izmēģināt. Un, re! – jau atkal katra mana šūna gavilē priekā. Iesaku!

Tepat Latvijā

IEKLAUSIES!

Foto: Andris Eglītis

Ja vēlies gūt baudu, netērējot tam lielu naudu, atceries, ka putni Latvijā joprojām vēl dzied par brīvu. Turklāt vasaras izskaņā daudzi to atsāk ar jaunu sparu. Mežā balsi ievingrina jaunie meža strazdi, kam brīžiem pievienojas čunčiņš un citi lapu ķauķīši, purvos un pļavās klaigā dzērves un ķīvītes, piejūrā sasaucas gulbji un gauras, bet upju grīvās var redzēt dažādu sugu pīles, kā arī tilbītes, tārtiņus, šņibīšus un citus bridējputnus.

No rudens vītuma vēl ne miņas, tikai nakts klusumā pēkšņi debesīs kaut kas iešvīkstas, ietrīsas, iesmeldzas – it kā vējš būtu ieskrējis sudraba flautā.