Publicitātes foto

Ietaupi laiku, ko pavadi pie spoguļa! Microsoft Teams sapulcēs tagad iespējams meikapu uzklāt virtuāli Ieteikt







Viens no pasaulē vadošajiem kosmētikas zīmoliem Maybelline New York paziņojis par sadarbību ar Microsoft, lai piedāvātu jaunu veidu, kā sagatavoties videozvaniem ar virtuālo meikapu Microsoft Teams. Tagad Microsoft Teams ļauj lietotājiem ātri un vienkārši pielāgot savu personīgo izskatu tieši Teams sapulcē, izvēloties kādu no 12 virtuālā meikapa veidiem.

“Maybelline misija ir sniegt ikvienam pašapziņu izpaust savu skaistumu. Neatkarīgi no tā, vai strādā birojā vai attālināti, ja jūties pārliecināts par savu izskatu, iespējams atstāt labāku iespaidu par sevi,” norāda Maybelline New York globālā zīmola prezidente Triša Ajagari. “Tāpēc mēs sadarbojāmies ar Microsoft Teams, lai izstrādātu virtuālā meikapa tēlus – tagad pat visnoslogotākajā dienā jūs varat izveidot sev meikapu tikai ar vienu klikšķi. Šādi mēs ceram padarīt cilvēku ikdienu kaut nedaudz vieglāku.”

Uzskatiet šo par savu “virtuālo kosmētikas somiņu”, kurā atrodas visi nepieciešamie digitālie kosmētikas produkti mūsu digitālajai pasaulei, kas kļūst aizvien plašāka. Ar vienkāršu klikšķi lietotāji var izvēlēties starp 12 meikapa izskatiem, lai ērti papildinātu savu dabisko izskatu un justos pēc iespējas labāk. Maybelline New York kā pirmais zīmols no L’Oreal grupas sācis izmantot šo inovāciju, ko darbina Modiface AI un kas izstrādāta sadarbībā ar Geena Davis Institute, lai nodrošinātu plašu un daudzveidīgu iedzīvotāju pārstāvību. Virtuālā meikapa iespējas tagad pieejamas visā pasaulē kā opcija Teams videozvanos tiem, kam ir Teams uzņēmuma licence.

Publicitātes foto