Ieva Ilvesa: Ukraina ir ļoti izcili digitalizēta, mums ir ko pamācīties no viņu pieredzes Ieteikt







“Ukraina, pirmkārt, ir ļoti izcili digitalizēta, mums patiesībā būs daudz ko no viņiem pamācīties – no viņu pieredzes. Protams, tajā kopējā bildē šobrīd karš ir noteicošais, un mēs lasam ziņas par karu, par šiem ārprāta notikumiem – gan kritušajiem, gan uzlidojumiem un tā tālāk…Bet valdība spēj fenomenāli strādāt moderni,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Kiberdrošības un digitālās politikas eksperte Ieva Ilvesa, diskutējot par aktuālajiem valsts digitalizācijas un kiberdrošības jautājumiem, tostarp apspriežot situāciju šajā jomā kara pārņemtajā Ukrainā.

Kopš 2019.gada Ukrainā veiksmīgi attīsta digitalizāciju valsts mērogā, ko kā prioritāti izvirzīja jau tad, kad par Valsts prezidentu ievēlēja Volodomiru Zelenski. “Viņi to veiksmīgi turpina cauri visai šai kara situācijai. Viņiem ir valsts digitālā aplikācija, kas saucas DIIA. Faktiski visus digitālos pakalpojumus tu vari saņemt digitālā telefonā, lietotnē, nevis jāiet, teiksim, uz WEB portālu.” tā pastāstīja Ilvesa. “Bet, protams, viņi ir izcili arī kiberdrošībā. Es neteiktu, ka viņiem nav bijušas problēmas, bet no tā, ka tika veikts iebrukums Krimā – aneksija 2014.gadā, viņi tomēr pa šo periodu ir mācījušies. Viņi ir ļoti strauji mācījušies – viņiem ir bijuši elekrtības pārrāvumi kiberuzbrukumu dēļ. Tātad elektrības padeves sistēmas tiek operētas caur digitāliem komponentiem, kurus, protams, var paralizēt, tādejādi liedzot arī elektrības saņemšanu,” tā “Preses klubā” norādīja Kiberdrošības un digitālās politikas eksperte Ilvesa.

Tā kā ukraiņiem ir bijuši elektrības padeves incidenti, tad no tā visa viņi ir ātri mācījušies aizsargāt šo savu kritisko infrastruktūru. “Tas ir punkts 2. Arī tur mēs varēsim no viņiem daudz ko pamācīties, jo tiešām pasaule mācās šo viņu pieredzi, kaut gan tas ir atšķirīgi, kā tas notiek karā. Bet karš parāda, ka karš uz zemes ir joprojām daudz lielāks komponents nekā digitāls, jo skaidrs, ka tas ievainojums, tas nodarījums, ko tu vari fiziski nodarīt, ir daudz lielāks šobrīd,” uzskata Ilvesa.

Savukārt trešā lieta, ko digitālās politikas eksperte vēlējās uzsvērt diskusijā ir tas, ka Ukraina esot izcila arī tajā, kā cīnīties ar dezinformāciju, kas arī ir viens no komponentiem kiberdrošībā un digitālajā drošībā – šī manipulācija ar cilvēku prātu un sirdi. “Kā vājināt Ukrainas pretestību? Kā vājināt ukraiņu pašu ticību uzvarai? Kā radīt šaubas cilvēkos par to, kāda ir viņu vadība, kāda ir viņu nākotne un tā tālāk…Tā kā es gribētu teikt, ka ukraiņi arī šajā trešajā segmentā par dezinformāciju strādā izcili! Es domāju, ka ne visu viņi mums šobrīd stāsta. Tam droši vien ir gana labs iemesls, jo viņiem šis karš tomēr vēl ir jāuzvar,” tā TV24 raidījumā pauda Ilvesa.

Pret dezinformāciju un šaubu sēšanu arī Latvijā būtu ļoti nopietni jāattiecas, piebilda Ilvesa. To darot arī ukraiņi, jo no viņu valdības puses esot ļoti sistemātiska un laba komunikācija ar iedzīvotājiem. “Viņi saprot, ka tās šaubas ir kā tāda erozija, kas ir tāda kā slimība, kas iet tālāk un viņa paralizē,” tā rezumēja Ilvesa “Preses klubā”, paužot savas domas par digitalizācijas un kiberdrošības jautājumiem, ko būtu jāmācās no ukraiņiem arī Latvijā.