Foto: Zane Bitere/LETA

Amatu dalīšana turpinās. Ievēlēti arī 14.Saeimas priekšsēdētāja biedri, sekretārs – kas viņi ir?







Par 14.Saeimas priekšsēdētāja biedriem otrdien pēcpusdienā ievēlēta partiju apvienības “Jaunā vienotība” (JV) pārstāve Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) un Nacionālās apvienības (NA) politiķis Jānis Grasbergs.

Uz pirmā biedra amatu pretendēja arī partijas “Stabilitātei!” pārstāve Nataļja Marčenko-Jodko, savukārt otrā biedra kandidatūrā bija izvirzīta arī Viktorija Pleškāne (“Stabilitātei!”).

Kā norādīja balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis Rihards Kols (NA), par Kalniņas-Lukaševicas kandidatūru balsoja 87 deputāti, bet par Marčenko-Jodko – 11 parlamentārieši.

Savukārt balsojumā par Saeimas priekšsēdētāja otro vietnieku Grasbergs ieguva 86 balsis, bet Pleškāne – 12.

Kalniņa-Lukaševica no 2008.gada darbojās Valsts prezidenta kancelejā, taču 2011.gadā tika ievēlēta par 11.Saeimas deputāti no Zatlera reformu partijas saraksta. Kopš 2014.gada politiķe darbojās Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres amatā. Kalniņa-Lukaševica kandidēja arī 13. Saeimas vēlēšanās no partiju apvienības “Jaunā vienotība” saraksta, taču ievēlēta parlamentā netika.

Grasbergs 2018.gadā kandidēja 13.Saeimas vēlēšanās no NA saraksta, taču nepieciešamo vēlētāju atbalstu iekļūšanai parlamentā viņš neguva. 2019.gadā politiķis kļuva par Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru.

Par 14.Saeimas sekretāru deputāti otrdien ievēlēja Zaļo un zemnieku (ZZS) savienības pārstāvi Armandu Krauzi.

Par parlamenta sekretāri cerēja kļūt arī partijas “Stabilitātei!” pārstāve Svetlana Čulkova.

Balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis Rihards Kols (NA) paziņoja, ka par Krauzes kandidatūru balsoja 87 deputāti, bet par Čulkovas – 12 parlamentārieši.

Krauze ticis ievēlēts 10., 12.un 13.Saeimā no ZZS saraksta, kopš 2014.gada strādājis arī par Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru. Kopš 2016.gada politiķis bijis arī Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs.

14.Saeimas sekretāra biedra amatam parlamentārieši otrdien izvirzījuši potenciālās opozīcijas partiju pārstāves Antoņinu Ņenaševu (P), Lindu Liepiņu (LPV) un Svetlanu Čulkovu (“Stabilitātei!”).

Pirmajās debatēs 14.Saeimā partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers pauda, ka situācijā, kad gandrīz viss Prezidijs jau ir ievēlēts un ir palicis balsojums par pēdējo, mazāko amatu, LPV aicina Prezidijā sekretāra biedra amatā apstiprināt cilvēku ar parlamentāro pieredzi. Tāpēc LPV šim amatam izvirzījusi Liepiņas kandidatūru, pauda politiķis.

Šlesers atzīmēja, ka ap 50 Saeimā ievēlētajiem deputātiem politikā nav aktīvi darbojošies un ka ir svarīgi, lai Prezidijs varētu profesionāli strādāt. Viņš uzsvēra, ka Liepiņa pagājušajā Saeimā nolika deputātes mandātu, kas esot parādījis, ka politiķe ir principiāls cilvēks un ka viņa būtu cienīga ieņemt šo amatu, pārstāvot parlamentu.

Parlamentārieši ar balsošanas zīmēm lems par piemērotāko kandidātu amatam Balsošanas zālē. Balsošana būs atklāta, jo katrā vēlēšanu zīmē būs rakstīts konkrētā deputāta vārds un uzvārds.

