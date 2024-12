Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pulksten 12:35.

Laikā, kad trešdien pārtrauca darboties Igauniju un Somiju savienojošais elektrokabelis “EstLink 2”, tā tuvumā atradies Ķīnas kravas kuģis, ziņo Somijas laikraksts “Iltalehti”.

Tas vēsta, ka atbilstoši kuģu satiksmes izsekošanas vietnes “MarineTraffic” datiem kuģis “Xin Xin Tian 2” ar Honkongas karogu atradies kabeļa tuvumā plkst.12.26, kad notika kabeļa avārijas atslēgšanās. Pēc “Marine Traffic” datiem, “Xin Xin Tian 2” otrdien izgāja no Sanktpēterburgas Krievijā un ir ceļā uz Portsaīdu Ēģiptē.

Savukārt 26.decembrī vēl tiek ziņots, ka laikā, kad trešdien pārtrauca darboties Igauniju un Somiju savienojošais elektrokabelis “EstLink 2”, tā tuvumā atradies arī naftas tankkuģis “Eagle S”, kas kuģo ar Kuka salu karogu, ceturtdien vēsta somu medijs “Yle”. “Eagle S” ir krievu “ēnu flotes” kuģis, norāda britu jūrniecības izdevums “Lloyd’s List”.

Iepriekš tika ziņots, ka “EstLink 2” darbības pārtraukšanas laikā tā tuvumā atradies kuģis “Xin Xin Tiang 2”, kas kuģo ar Honkongas karogu. Laikā, kad tika konstatēts kabeļa bojājums, “Eagle S” ievērojami samazinājis ātrumu, liecina jūras satiksmes uzraudzības dienesta “Marinetraffic” informācija.

Pamatojoties uz monitoringa datiem, Somijas robežsardzes patruļkuģis Ziemassvētku dienas agrā vakarā novirzījis tankkuģi prom no rajona pie Porkalas pussalas. Ceturtdien agri no rīta abi kuģi joprojām atradās Porkalas tuvumā.

Saskaņā ar “Marinetraffic” datiem naftas tankkuģis bija ceļā no Sanktpēterburgas uz Ēģipti. “Lloyd’s List” par “ēnu floti” dēvē kuģus, kas ir vecāki par 15 gadiem, kuru patiesie īpašnieki nav zināmi un kuru vienīgais mērķis ir naftas pārvadāšana no valstīm, uz kurām attiecas sankcijas.

Somijas elektrotīkla uzņēmums “Fingrid” ziņoja, ka kabelis “Estlink 2”, kas kopīgi pieder Igaunijai un Somijai, pārtraucis darboties 25.decembrī. Uzņēmums neizslēdza sabotāžas iespēju, taču uzsvēra, ka notikušā cēloņi vēl jānoskaidro, vēsta Igaunijas medijs ERR.

Vācijas datu centru operators “Hetzner” ceturtdien paziņojis, ka ir problēmas ar tīkla savienojumu starp Vāciju un Somiju, vēsta Somijas laikraksts “Helsingin Sanomat”.Nekāda cita informācija par šo situāciju netiek sniegta. Nav informācijas, vai tā ir saistīta ar traucējumiem elektrotīklā starp Somiju un Igauniju.

Jau ziņots, ka ar zemūdens komunikāciju bojājumiem Baltijas jūrā pēdējā laikā tiek saistīti divi citi Ķīnas kuģi.

Pērn Baltijas jūrā tika sabojāts Igauniju un Somiju savienojošais gāzesvads “Balticconnector”. Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka bojājumu radījis Honkongā reģistrētais konteinerkuģis “NewNew Polar Bear”, kura enkurs vilkts pār cauruļvadu Baltijas jūras dzelmē.

Savukārt šogad novembrī tika sabojāti Somiju un Vāciju savienojošais datu kabelis “C-Lion 1” un Zviedriju un Lietuvu savienojošais telekomunikāciju kabelis “Arelion”. Par šo kabeļu sabojāšanu ar enkuru tiek turēts aizdomās Ķīnas kravas kuģis “Yi Peng 3”.

Gan “NewNew Polar Bear”, gan “Yi Peng 3” pirms kabeļu sabojāšanas atstāja Krievijas ostu.

Tāpata jau ziņots, ka trešdien notikusi kabeļa “EstLink 2” avārijas atslēgšanās.

Atslēgšanās cēlonis pagaidām nav zināms. Igaunijas un Somijas elektropārvades tīklu operatori “Elering” un “Fingrid” cenšas noskaidrot “EstLink 2” darbības pārtraukuma iemeslu, paziņoja “Elering’.

Elektroapgādes drošumu “EstLink 2” atslēgšanās neietekmēs, jo tiks izmantotas rezerves jaudas, norāda “Elering”.

“Estlink 2” jauda ir 650 megavati. Turpina darboties Igaunijas-Somijas elektrokabelis “EstLink 1”, kura jauda ir 350 megavati.

Jau ziņots, ka bojājuma dēļ “EstLink 2” nedarbojās no šā gada janvāra līdz augustam. Šo bojājumu nebija izraisījusi tīša ārēja iedarbība.

