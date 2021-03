Ijabs: Didzis Šmits ir labs politiķis. Bet tas, ko viņš tagad dara, man nav saprotams Ieteikt 1







Saeimas deputātam Didzim Šmitam draud atlaišana par Saeimas sēžu neapmeklēšanu, šo situāciju kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu TOP 5” komentēja Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs.

Viņš atzīmēja, ka pazīst Šmitu un uzskata viņu par kompetentu un ekonomikas jomā ļoti zinošu politiķi.

Taču “tas, ko viņš tagad dara ar to savu potenciālo mandāta zaudēšanu, kuru viņš pamato ar to, ka viņam liek ar varu liek slēgties klāt tai e-Saeimai, un viņš to negrib darīt tāpēc, ka viņš to uzskata par kaut ko antikonstitucionālu, tad šis domu gājiens man, godīgi sakot, nav no Didža Šmita saprotams,” atklāja Ijabs.

Viņš izteica minējumu, ka, iespējams Šmitam esot padomā kāda stratēģija, ko viņš vēloties panākt ar šādu rīcību.

Ijabs arī norādīja, ka, visticamāk, Šmitam mandātu neatņemšot, neskatoties uz to, ka Saeimas kārtības rullis paredz šādu sankciju. Pēc Ijaba teiktā, deputāta mandāta zaudēšana esot ļoti smaga procedūra.

Ijabs vēlreiz uzsvēra, ka viņam navv skaidra Šmita stratēģija. “Ja viņš patiešām gribētu strādāt Saeimā, viņš būtu krietni efektīvāks nekā viens otrs cits deputāts.”