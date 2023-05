Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs Foto: Edijs Pālens/LETA

Ilmārs Rimšēvics septembrī nonāks tiesas zālē: viņam izvirzīta apsūdzība par viltotu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu







Bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča krimināllietu par viltota Covid-19 vakcinācijas sertifikāta iegādi Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā plāno sākt skatīt 13.septembrī plkst.9, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Prokuratūra, neatklājot apsūdzētā vārdu, iepriekš informēja, ka vīrietim apsūdzības celtas par prettiesiska labuma nodošanu personai, lai, neveicot vakcināciju, saņemtu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, un par šī sertifikāta izmantošanu.

Apsūdzētā persona ar starpnieku nodeva 400 eiro kādai citai personai, kuras pilnvarās bija veikt valsts apmaksātu vakcināciju un vakcinācijas fakta dokumentēšanu, lai tā veiktu darbības, kuru rezultātā e-veselības sistēmā varētu iegūt digitālo Covid-19 sertifikātu par veiktu vakcināciju.

Rezultātā e-veselības sistēmā tika ievadīta nepatiesa informācija par to, ka apsūdzētā persona it kā ir vakcinēta pret Covid-19. Apsūdzētā persona, apzinoties, ka vakcinācijas sertifikāts ir viltots, izmantoja to un brīvi pārvietojās Covid-19 infekcijas laikā.

Rīgas pilsētas tiesā atrodas vēl divas pret Rimsēviču ierosinātās krimināllietas. Vienā lietā Rimšēviču apsūdz par kukuļņemšanu, bet otrā lietā saistīta par centieniem panākt nepatiesu liecību sniegšanu, kurā kopā ar Rimšēviču uz apsūdzēto sola sēdies uzņēmējs Uģis Tabors.