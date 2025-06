Foto: Sociālā tīkla “X” ekrānuzņēmumi/ Lita Millere/LETA

“Iluzionists Bubo Alivadi – te ir, te nav, te atkal ir…” Soctīklotāji apspriež Saulītes paziņojumus par atkāpšanos no amata Ieteikt







Jau iepriekš vēstījām, ka šodien Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte atkāpsies no amata. To viņa trešdien paziņoja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā sēdē. Tāpat arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) atkāpusies no amata, paziņoja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Par to Siliņai Bērziņa paziņojusi trešdien, un premjere Bērziņas atkāpšanos ir pieņēmusi.

Taču pēc Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes CVK vadītāja Saulīte, kura tās pašas sēdes sākumā paziņoja par savu atkāpšanos, medijiem norādīja, ka tomēr vēl domā par to, vai atkāpties no amata.

“Burtiski neko uz papīra vēl uzlikusi neesmu,” viņa paziņoja un norādīja, ka vēl par šo “jautājumu domā”.

“Es nebiju gatava, ka komisijā izskanēs šādi pārmetumi tam, ka es uzvedos bezatbildīgi, jo es atkāpjos no amata, tas nebūtu atbildīgi no manas puses neieklausīties šajā ziņā,” teica Saulīte.

Ielūkojamies, ko gan ministres Bērziņas atkāpšanos un CVK vadītājas Saulītes atkāpšanās paziņojumiem domā sociālo tīklu lietotāji.

@CVK_zinas Saulīte visus apcirsa ar māņu manevru. Iluzionists Bubo Alivadi – te ir, te nav, ta atkal ir…un nevainīga kā bāreņa asara. — Dzintris Kolāts (@Dzintris) June 11, 2025

Spriežot, pēc vispārējiem laika apstākļiem, šogad mums ir visnotaļ nenopietna Saulīte… 🤭 — 🇱🇻Kaspars Einišs ☮🏳️‍🌈 (@keshs) June 11, 2025

Saulīte, komiķe, jau pārdomāja atkāpties. — Mareks Kalniņš (@MareksKa) June 11, 2025

Žēl gan, Bērziņa bija vienīga šajā MK, kas vismaz kaut ko rubīja — Aleksejs Ivanovs (@AleksejsIvanovs) June 11, 2025

Ha, ha cieņa būs jāatsauc, jo Saulītes kundze pārdomājusi. Tomēr vēl neatkāpsies. — Suņu cilvēks (@Pasniedzeja) June 11, 2025