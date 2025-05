Foto: Shutterstock

Kāda augsne piemērota rabarberiem? Cik tālu citu no cita tos stādīt? Jautā Lāsma Krimuldā.

Vietu sagatavo rūpīgi

Rabarberiem izvēlas no nezālēm tīru un pēc iespējas ātri iesilstošu vietu, lai varētu iegūt agrāku ražu (nekoptā un ar nezālēm aizaugušā platībā augi nīkuļo). Vispiemērotākā ir irdena, ūdenscaurlaidīga, smilšaina vai smilšmāla augsne ar pH 5.

Rabarberiem vajag daudz barības vielu, tāpēc lauks pirms stādīšanas rūpīgi jāsamēslo.

Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacijas agronome Lija Aunkrogere iesaka pirms stādīšanas izmantot bagātīgi sadalījušos kūtsmēslus, bet ne kompostu vai kūdru. Zemi sagatavo 30–40 cm dziļumā iepriekšējā gada rudenī.

Stāda visu vasaru

Stāda no aprīļa līdz augustam. Vēlāk to darīt nevajadzētu, jo nepaspēs ieaugt. Kamēr augi iesakņojas, tiem vajag mitrumu, tāpēc sausā laikā cītīgi laista. Ja ir vairāki dēsti vai stāda lielāku platību, jānodrošina vismaz 1,2–1,5 m augšanas attālums. Rindstarpu attālums atkarīgs no saimniecībā izmantojamās tehnikas un arī starprindu kopšanas veida (tās regulāri kultivēs vai apaudzēs ar zāli un pļaus). Katram augam vajadzētu nodrošināt apmēram 2 m2 platību.

Pirmajā audzēšanas gadā ražu vākt nedrīkst, jo jāļauj jaunajiem augiem nostiprināties.

Slimību ierobežošana

Kad augiem atmirst lapas, ik gadu pirms pastāvīgām salnām rabarberus bagātīgi piesedz ar satrūdējušu kūtsmēslu vai melnzemes mulču. Tas pasargās no kailsala, kā arī ielabos zemi. Lai ierobežotu slimības, rudenī jānovāc un jāsadedzina lapu atliekas. Ja stādījumā stipri izplatās lapu plankumainība, augus var apsmidzināt ar 2% Bordo šķidrumu 3–4 reizes veģetācijas periodā. Reizēm rabarberus apdraud stublāju pūcītes, biešu spradži, laputis.

Pareizi kopjot – augsni rušinot, mēslojot, apkarojot nezāles, laikus izvācot augu atliekas –, kaitēkļi rabarberus neposta.

Ražas vākšana

Lai raža ienāktos 2–3 nedēļas agrāk, augus var apklāt ar plēvi vai agrotīklu, tiklīdz nokūst sniegs. Svaigam patēriņam rabarberu kātus parasti sāk vākt maija beigās, jūnijā. Kātus saudzīgi izrauj, nevis nogriež. Pilnīgi visus kātus izlauzt nedrīkst, jāatstāj vismaz 6–8, lai līdz vasaras beigām pietiek spēka barības vielu uzkrāšanai. Ja augi būs aplaistīti, saņēmuši pietiekami barības vielu, stādījums ražos vismaz 10–12 gadu.