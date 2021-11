Foto: Evija Trifanova/LETA

Īslaicīgi apturēta gaisa satiksme Rīgas lidostā. CAA pārstāvis skaidro, kas notika Ieteikt







Civilās aviācijas aģentūra (CAA) sākusi administratīvā pārkāpuma lietu par nesankcionētu bezpilota gaisa kuģu lidojumu, kura dēļ ceturtdien īslaicīgi tika apturēta gaisa satiksme uz un no starptautiskās lidostas “Rīga”, informēja CAA pārstāvis Aivis Vincevs.

CAA atgādina, ka tālvadības pilotiem, pirms lidojuma veikšanas, jāpārliecinās vai konkrētajā vietā nav gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi.

Saskaņā ar CAA rīcībā esošo informāciju, VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) gaisa satiksmes vadības dispečers no gaisa kuģa pilota saņēma ziņojumu par bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem, kuri pacēlušies trīs kilometru attālumā no lidostas zonā, kur šādi lidojumi nav atļauti.

Drošības apsvērumu dēļ LGS gaisa satiksmes vadības dispečers saskaņā ar procedūru apturēja lidojumus, kā arī par notikušo informēja Valsts policiju un starptautisko lidostu “Rīga”. Tā rezultātā uz 30 minūtēm tika apturēta gaisa satiksme uz un no starptautiskās lidostas “Rīga” un aizkavējās trīs gaisa kuģu nolaišanās un četru gaisa kuģu pacelšanās.

CAA ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietu un aicina ikvienu, kam ir papildu informācija par šodien veiktajiem dronu lidojumiem lidostas tuvumā, sniegt informāciju, rakstot uz e-pastu: “caa@caa.gov.lv” vai zvanot pa tālruni 67830936.

Vincevs skaidro, ka par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi gaisa telpas struktūras elementā bez atļaujas vai saskaņojuma vai sertificētu lidlauku tuvumā, neievērojot lidojuma attālumu no lidlauka vai pieļaujamo lidojuma augstumu, kā arī Latvijas gaisa telpā, neievērojot pieļaujamo lidojuma augstumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 150 līdz 1000 eiro, bet juridiskai personai – no 500 līdz 2500 eiro.

Arī Krimināllikumā par darbībām, kas radījušas traucējumus transporta darbā, ir paredzēta atbildība – brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods. Ja ar nodarījumu ir radītas smagas sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

Ja fiziskas personas rīcība ir radījusi zaudējumus (apturēta lidostas darbība), cietušie civiltiesiskā kārtā var vērsties ar prasību pret personu par zaudējumu atlīdzināšanu.